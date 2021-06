Nintendo presenta en el E3 2021 sus próximos lanzamientos

E3 2021. Ayer tuvo lugar el último día de conferencias del esta de videojuegos, centrando todas las miradas en la celebración del Nintendo Direct. Pese a que este año prometía un retorno del E3 por todo lo alto, tras los últimos años de salidas de algunas desarrolladoras o la inevitable cancelación del año pasado, los fans de todo el mundo depositaron sus esperanzas en que Nintendo «salvase» el evento.

Algo que por desgracia, y pese a la gran cantidad de anuncios presentados, no llegó a ocurrir.

Con una presencia de apenas 40 minutos, la compañía nipona cumplió con lo esperado, con nuevos anuncios dentro de tres de sus franquicias principales: Super Mario, Zelda y Metroid. Por desgracia, si bien esto incluyó algunos títulos inéditos e incluso nuevas imágenes del esperado The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, los adelantos no tuvieron la fuerza esperada.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Comenzando por lo que fue el cierre de esta conferencia, sin duda el anuncio más esperado de este Nintendo Direct del E3 2021 era la secuela de esta exitosa entrega de este héroe. Sin embargo, las noticias fueron bastante escuetas, con el único adelanto de que el juego sigue avanzando adecuadamente en su progreso de desarrollo, y pequeño vídeo de apenas un minuto y medio.

Combinando algunas escenas de gameplay con cinemáticas in-game, sorprende el hecho de que esta aventura reutilice el mismo mapa de su entrega original, añadiendo eso sí algunas variaciones como la suspensión en el aire del castillo de Ganon y otras zonas. Y es que coincidiendo con la llegada del remaster de Skyward Sword, parece que Breath of the Wild 2 también sumará nuevas mecánicas de vuelo y saltos desde el cielo.

Aunque quizás más interesante resulta el cambio en Link, que además de una apariencia algo más asalvajada, parece haber sustituido la piedra Sheikah por un curioso brazalete, sumando nuevos poderes y aumentando las capacidades de algunos de las capacidades anteriores.

Así pues, todavía sin una fecha concreta, Nintendo confirmó que este juego no llegará hasta el próximo 2022, disparando así los rumores sobre su posible adaptación para la nueva consola Nintendo Switch Pro.



Metroid Dread

Sin duda uno de los anuncios más polémicos de todo el E3 2021 lo protagonizó la vuelta de Samus Aran. Y es que con un vídeo que comenzó con la «broma» del posible adelanto de Metroid 5 (saltándose el muy esperado y todavía más accidentado Metroid 4), acabó tornándose en esta nueva aventura que vuelve a los orígenes 2D de la saga.

Algo que, sumado a la ausencia total de noticias sobre la nueva entrega de Metroid Prime, acabó por eclipsar el gran potencial de este título. No obstante, cabe destacar que se trata de un proyecto desarrollado de manera independiente, por lo que no se trata de un sustituto de la saga principal.

Además, sin duda se tratará de un buen tentempié para amenizar la espera, con una fecha de lanzamiento fijada el próximo 8 de octubre, y un juego que nos permitirá disfrutar de la saga original que dio origen a todo un género dentro de los videojuegos.



Mario Party Superstars

Otro de los grandes anuncios de Nintendo fue la llegada de un nuevo Mario Party, que con unos gráficos realmente impresionantes (que nos vuelven a hacer pensar en la llegada de la Nintendo Switch Pro con resoluciones 4K), mezclará toques nuevos y clásicos con la adaptación de algunos de los antiguos mapas y mini-juegos presentes en la entrega de Nintendo 64, así como algunos añadidos y modos de juego totalmente nuevos.

Con una pre-compra ya disponible a través de la Nintendo eShop, volveremos a encontrarnos con una fecha de lanzamiento para el último trimestre del año, el 29 de octubre.



WarioWare Get it Together!

Tras años desde el primer lanzamiento de la Nintendo Switch, y las muchas peticiones de los fans, por fin la conocida saga de micro-juegos hace su aterrizaje en la consola portátil, con un título original que incluirá un surtido con más de 200 nuevas y ya conocidas pruebas. Aunque sin duda la gran novedad es el añadido de un modo multijugador local, que nos permitirá jugar con una segunda persona en un nuevo modo competitivo.



Mario + Rabbids Sparks of Hope

Adelantado en la conferencia de Ubisoft, vimos un nuevo adelanto y gameplay de la nueva entrega de este título de aventuras y rol que combina los dos mundos y franquicias principales de las dos compañías, y que llegará el próximo año.



Just Dance 2022

También presentado anteriormente por Ubisoft, no podía faltar la mención a uno de los éxitos títulos más exitosos de la consola, con una nueva entrega de su juego de baile, que llegará a la consola portátil el próximo 4 de noviembre.



Marvel’s Guardians of the Galaxy

Una de las grandes sorpresas del evento fue sin duda el anuncio de la llegada de este título a la consola de Nintendo, completando así su lanzamiento multiplataforma para el próximo 26 de octubre. Además, visto todos los adelantos mostrados por Square Enix, una vez más volvemos a encontrarnos con un título que nos deja unas grandes vibraciones y altas expectativas de cara a la nueva Nintendo Switch Pro.



Life is Strange Remastered Collection y Life is Strange: True Collors

También presentados por Square Enix en este E3 2021, tanto el pack remasterizado con las dos primeras entregas como el nuevo título original de esta saga de aventuras gráficas harán su aterrizaje en la Nintendo Switch, compartiendo la misma fecha de estreno multiplataforma para el mes de septiembre de este año.



Shin Megami Tensei V

La esperada nueva entrega de esta saga de rol desarrollada por Atlus ha confirmado su lanzamiento fuera de Japón, con una localización completa para nuestro país que implicará una traducción completa de todos los diálogos y menús del juego al castellano; y un retraso mínimo en su lanzamiento que apenas nos dejará una espera de un día con respecto a Asia, fechando así su llegada para el próximo 12 de noviembre.



Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Uno de los anuncios que más me agradaron, a nivel personal, fue la vuelta de este gran clásico de estrategia por turnos, que si ven no contará con una nueva entrega, nos permitirá volver a disfrutar de unas remasterizadas y mejoradas campañas que abarcarán los contenidos originales de Advance Wars y Advance Wars 2: Black Hole Rising, y un nuevo modo competitivo que nos permitirá jugar con hasta cuatro jugadores simultáneos.



Super Smash Bros. Ultimate

Si bien era evidente que Nintendo nos presentaría a uno de los próximos nuevos personajes en incorporarse a su juego de lucha, el propio protagonista fue toda una sorpresa, con la llegada de Kazuya de la saga Tekken. Sin embargo, parece que ese trata de una colaboración especial con esta saga arcade, y no de una de las incorporaciones ya planeadas de su Battle Pass, por lo que todavía quedan por llegar otros personajes.



Hyrule Warriors La era del cataclismo

Con una fecha de lanzamiento inminente para este mismo fin de semana, otra de las ampliaciones de contenido de sus juegos ya estrenados fue para este hack and slash ambientado en el último título de The Legend of Zelda, que añadirá nuevos enemigos, desafías, tipos de armas, el nuevo personaje jugable del Guardian de Batalla, y un nuevo nivel de dificultad denominado «Apocalipsis».



Fatal Frame Maiden of Black Water

Más conocida por su nombre occidental, Project Zero, finalmente la clásica franquicia de terror hará su aparición en Nintendo Switch coincidiendo con la celebración de su 20 aniversario. Aunque por desgracia no se tratará de una entrega original, sino de un port de la versión original estrenada en Wii U.



Super Monkey Ball Banana Mania

También celebrando su 20 aniversario, este clásico juego arcade nos traerá la adaptación de más de 300 niveles y laberintos recopilados de las tres primeras entregas de la serie: Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 y Super Monkey Ball Deluxe; además de hasta 12 minijuegos y algunos contenidos remasterizados.



Otros anuncios de Nintendo en el E3 2021