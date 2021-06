Tras la reciente confirmación oficial indirecta de Microsoft sobre la veracidad de la ISO de la build 21996.1 como la primera versión de Windows 11, y sus fuertes intentos para hacerla desaparecer de la web, finalmente la compañía se resignó a anunciar la inminente llegada de su próximo sistema operativo fechándolo para el 24 de junio.

Sin embargo, para hacer crecer todavía más la expectación durante estos dos días, Microsoft ha decidido publicar un pequeño teaser en sus redes sociales, haciendo un énfasis en el apartado audible que sin duda ha hecho saltar las alarmas de todos. Y es que con unos detalles filtrados que se centran principalmente en una gran actualización visual, este repentino foco resulta algo desconcertante, sugiriendo la posibilidad de que este evento de presentación de Windows 11 no esté dedicado al 100% en el anuncio del nuevo sistema operativo.

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn

— Windows (@Windows) June 21, 2021