AMD ha anunciado una interesante promoción que nos permitirá conseguir Far Cry 6 y Resident Evil Village totalmente gratis, dos juegos triple A que tienen enfoques muy distintos, ya que el primero es un título de acción en primera persona con tintes de exploración, y el segundo es un juego de terror con un toque más lento y un planteamiento más lineal, pero que tienen una cosa en común, y es que están optimizados para procesadores y tarjetas gráficas AMD.

Sobre Resident Evil Village ya publicamos, en su momento, un artículo donde lo analizamos centrándonos en el plano técnico, y vimos que en general tenía una buena factura técnica, aunque presentaba algunas carencias importantes debido a su enfoque como título intergeneracional. Por su parte, Far Cry 6 también llegará al mercado como un juego intergeneracional, así que podemos esperar también algunas limitaciones importantes desde el punto de vista técnico.

Volviendo a Far Cry 6, justo ayer tuvimos la oportunidad de confirmar que este juego hará uso de la tecnología de iluminación inmersiva de Corsair, una excelente noticia para todos los que tienen periféricos o componentes de dicha marca, ent re los que me incluyo, ya que podremos disfrutar de unos efectos de iluminación dinámica (en tiempo real) que recrearán diferentes aspectos del juego, como la ubicación, lo que ocurre en pantalla o los efectos del fuego, entre otras cosas.

Far Cry 6 y Resident Evil Village gratis: Todo lo que debes saber

Seguro que os estáis preguntando qué tenéis que hacer exactamente para conseguir ambos juegos gratis gracias a esta promoción de AMD, y la respuesta es muy sencilla: comprar un portátil con CPU Ryzen 5600 HS o superior + Radeon RX 6600M o superior, o comprar un equipo de sobremesa (OEM) que incluya un procesador Ryzen 3000 o 5000 y una GPU Radeon RX 6600 XT o superior. En la imagen adjunta encontraréis el listado completo, por si tenéis cualquier duda.

Esta promoción estará disponible desde el 9 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Tened en cuenta que Resident Evil Village ya está disponible, pero que Far Cry 6 no llegará hasta el 7 de octubre, así que si os beneficiáis ya de esta oferta no podréis conseguirlo hasta dicha fecha.

Por lo que respecta al plazo para canjear los juegos, los códigos de activación serán válidos hasta el 29 de enero de 2022, así que no os durmáis en los laureles. Yo perdí en su momento un código para descargar Assassin´s Creed Syndicate en su momento, que me vino con una GeForce GTX 970, y todo fue por la pereza de registrarlo «mañana».

Si os interesante, pero no tenéis claro qué configuración se ajustará mejor a vuestras necesidades, os dejo una serie de recomendaciones que os servirán como referencia, y que os ayudarán a tomar la decisión correcta:

Ryzen 5 3600 + Radeon RX 6600 XT : buena opción para 1080p y 1440p si tenemos un presupuesto ajustado. El trazado de rayos le queda un poco grande a esta tarjeta gráfica.

: buena opción para 1080p y 1440p si tenemos un presupuesto ajustado. El trazado de rayos le queda un poco grande a esta tarjeta gráfica. Ryzen 5 3600 + Radeon RX 6800 XT : una excelente opción para 4K con un presupuesto limitado. Es una configuración mucho más interesante, y potente, que aguanta mejor el tipo en trazado de rayos.

: una excelente opción para 4K con un presupuesto limitado. Es una configuración mucho más interesante, y potente, que aguanta mejor el tipo en trazado de rayos. Ryzen 5 5600 XT + Radeon RX 6900 XT: una combinación perfecta para finar al máximo un presupuesto de gama alta. Podremos jugar en 4K con total fluidez a cualquier cosa, y activar el trazado de rayos con garantías en varios juegos, aunque no en todos.

Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla. También puedes echar un vistazo a la web oficial de AMD, donde encontrarás más detalles. Antes de terminar aprovechamos para recordarte este artículo, donde encontrarás los requisitos mínimos y recomendados de Far Cry 6.