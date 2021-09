Sorprendentemente fuera de su familia Elite, hoy hemos podido conocer el nuevo monitor ViewSonic VX2882-4KP, una pantalla de 28 pulgadas con una resolución 4K hasta los 150 Hz pensada para sacar el máximo rendimiento de las consolas de nueva generación. Y es que la compañía asegura está preparado para PS5, lo que sugiere quizás algún tipo de aprobación previa por parte de Sony, lo cual nos hace pensar en su posible futura adición a los modelos optimizados para Xbox.

Comenzando por su diseño, lo primero que nos llama la atención es su sobriedad. Y es que al no formar parte de esta línea gaming, nos encontramos con un diseño más similar a lo que cabría esperarse de un monitor de oficina. Aunque esto no le restará ningún atractivo, sino incluso lo contrario, ya que los jugadores no siempre están interesados ​​en estos diseños «exagerados» y llenos de algunos añadidos como la iluminación RGB, casi impuesta ya para este tipo de usuarios.

Como bien decíamos sus dos cualidades más destacables sin duda son su resolución 4K UHD con una frecuencia de actualización de 150 Hz nativos (sin la necesidad de overclocking), por encima de los más estandarizados 144 Hz de PC, y más cercano a los 160 Hz máximos que permiten las nuevas consolas.

No obstante, y por desgracia, este será el máximo atractivo del monitor. Y es que con un panel IPS de 6 bits + FRC, con un brillo bastante normal de 300 nits y sin ningún tipo de certificación HDR10, el ViewSonic VX2882-4KP tampoco llega a destacar frente a gran parte de su competencia, utilizando luz de fondo sin parpadeo con poca luz azul.

La buena noticia es que viene con dos puertos HDMI 2.1, dos puertos DP 1.4 y un puerto USB-C con modo DP Alt, todos los cuales admiten frecuencias de actualización de hasta 150 Hz. El monitor tiene la certificación AMD FreeSync Premium y el rango FreeSync comienza en 30 Hz para los puertos HDMI y 48 Hz para los puertos DP y USB-C. La conectividad adicional incluye dos puertos USB-A 3.2 y un puerto USB-B 3.2, aunque suponemos que son de la variedad de 5 Gbps. También hay un conector de audio de 3,5 mm y un conector de barril para el adaptador de alimentación externo. Por último, hay un par de altavoces integrados de 2 W.

Por el momento el ViewSonic VX2882-4KP solo se ha estrenado en Japón, bajo un precio equivalente cercano a los 700 euros (cifra algo elevada dadas sus prestaciones), aunque todavía es pronto para afirmar si este será su precio en otros mercados.