GeForce NOW y DLSS 2 suman nuevos títulos compatibles

Parece que fue ayer cuando se produjo el debut de GeForce Now. Y aunque hay que echar la vista un poco más atrás, tampoco hace tanto tiempo del debut de DLSS 2, la primera gran revisión de Deep Learning Super Sampling, la tecnología de NVIDIA basada en inteligencia artificial y que, como ya contamos en su momento, ofrece un enorme salto de rendimiento de los adaptadores gráficos de las series RTX 20 y RTX 30 con todos los juegos compatibles. Y esta, como te venimos contando desde hace ya tiempo, es una lista que no para de crecer, algo que también ocurre con la de juegos compatibles con GeForce NOW.

Y empezaremos con esta última, ya que hoy hemos sabido de dos nuevos juegos que, como ya es tradición, se suman este jueves a la compatibilidad con la plataforma de juego online de NVIDIA. Como ya sabrás, GeForce NOW permite jugar en la nube a aquellos juegos que hayas adquirido previamente en Steam, Epic Games Store y otras tiendas compatibles con el servicio. Tan solo tendrás que iniciar sesión en el mismo con tus credenciales y, automáticamente, tendrás disponibles en la plataforma todos los juegos que hayas comprado y que estén disponibles en el servicio.

GeForce NOW se ofrece en tres niveles de suscripción: Gratuita, Prioritaria y GeForce NOW RTX 3080, y actualmente la lista de juegos compatibles es realmente extensa, como puedes comprobar aquí. Y como te contaba, hoy se suman seis nuevos títulos, entre los que destacan Jurassic World Evolution 2, que hace tan solo dos días también se sumaba a la lista de títulos compatibles con DLSS 2 y Bright Memory: Infinte, que hoy da el salto a ambas plataformas.

Estos son los seis nuevos juegos compatibles con GeForce NOW:

Bright Memory: Infinite (Steam)

Epic Chef (Steam)

Jurassic World Evolution 2 (Steam y Epic Games Store)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

En cuanto a la compatibilidad con DLSS, tenemos tres nuevos títulos que se suman a la lista: Battlefield 2042, Grand Theft Auto: The Trilogy y Bright Memory: Infinite, que como ya te hemos contado también se suma a GeForce NOW.

En el caso de Battlefield 2042, los usuarios de tarjetas GeForce RTX 20 y RTX 30 observarán una mejora muy acusada, pues su rendimiento se doblará al jugar con resolución 4K, al tiempo que la latencia disminuirá un 28%. Y aún más llamativa es la mejora con la reedición de los títulos clásicos de la saga GTA. Y es que la activación de DLSS se traducirá en un incremento en el rendimiento que puede llegar a suponer un salto del 85%.

No obstante, el caso más destacable es el que observamos en Bright Memory: Infinite, y es que como puedes ver en la tabla, jugarlo a resolución 4K y con los ajustes de calidad al máximo en un sistema equipado con una GeForce RTX 3080 Ti será una experiencia completamente distinta: 36.8 cuadros por segundo sin DLSS, que se convierten en unos muy redondos 100 fps al emplear el sistema de resampleado basado en IA de NVIDIA.

Como ya te hemos contado, DLSS 2 es compatible con las dos últimas series de tarjetas gráficas de NVIDIA. Aquí puedes revisar los modelos disponibles en PcComponentes tanto de RTX 20 como de RTX 30. Como ya sabes, el de las tarjetas gráficas es un mercado que está experimentando una situación de alta escasez en los últimos tiempos, por lo que si estás pensando en actualizar tu GPU, te recomendamos que revises estos enlaces de manera regular.

Más información: NVIDIA