Con todavía un Snapdragon 8 Gen 1 Plus por delante, parece que ya han comenzado a revelarse algunos detalles sobre lo que nos deparará la nueva generación de procesadores insignia de Qualcomm, con unos Snapdragon 8 Gen 2 que apuntan al cambio completo de su proceso de fabricación.

Y es que mientras la primera generación ha hecho uso del proceso de fundición de Samsung, el popular filtrador «iceuniverse» ha revelado ahora en Twitter que tanto la siguiente versión como generación de estos procesadores, esperados para la segunda mitad de este año e inicios del próximo, pasarán a ser fabricados por TSMC.

the Qualcomm Snapdragon processor in the second half of the year and next year will use the TSMC process, and the power consumption performance will definitely be better than now. So, I am optimistic about the future.

