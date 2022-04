Desde que Microsoft anunciase la adquisición Activision Blizzard, los rumores se han estado aglutinando alrededor de los posibles estudios que podría llegar a adquirir Sony para mantener la competitividad desde PlayStation Studios. Así pues, si bien algunos de los nombres más recurrentes entre los fans han sido compañías como SEGA o Square Enix, parece que los analistas japoneses apuntan a otro de los grandes aliados de la compañía.

Y es que parece ser que tras el gran éxito de Elden Ring, FromSoftware habría pasado a tener un mayor interés para la desarrolladora japonesa. Concretamente, el último en apuntar a este estudio ha sido Serkan Toto, analista en Kantan Games, quien asegura que «FromSoftware es actualmente candidato a una adquisición por parte de Sony«.

1) One of my favorite studios, Tokyo-based FromSoftware, is currently rumored to be an M&A candidate for Sony.

Here is a quick run-down of its weird background feat. pigs, right-wing newspapers, Toyota and the metaverse.

And their early valuation… unspeakable.

Buckle up😮

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 18, 2022