Hace ya unos meses supimos, por primera vez, de los círculos de Twitter, una función en la que los ingenieros de la compañía ya llevaban un tiempo trabajando y que, en aquel momento, debutó en fase beta de alcance limitado. Ya lo pensé en su momento, y desde entonces sigo pensando que es una de las funciones más interesantes de la red social en lo referido a llevar un cierto control sobre el alcance de nuestras publicaciones.

Como ya te contamos entonces, con los círculos de Twitter puedes seleccionar una audiencia de hasta 150 usuarios de la red social y, cuando publiques un mensaje, podrás escoger si éste será visible para todo el mundo o si, por el contrario, solo las personas a las que hayas añadido a tu círculo podrán verlo. Ojo, esto no significa que necesariamente vayan a verlo, solo que si acceden a tu timeline o el algoritmo decido mostrarlo en el suyo, serán las únicas personas que tendrán acceso al mismo.

Esperado por mucho, finalmente Twitter ha anunciado hoy que los círculos de Twitter ya están disponibles para todos los usuarios de la red social. Es cierto, no obstante, que durante las primeras horas la función fallaba bastante, al no permitir añadir usuarios a nuestro círculo. Sin embargo parece que el problema ya ha sido solucionado y que, por lo tanto, los usuarios ya pueden empezar a configurar sus círculos tanto desde las apps para Android e iOS como desde la interfaz web.

Move over, FOMO – there’s no room for you in our circle! you kept asking for it so today we’re giving y’all Twitter Circle, because some Tweets are just not for everyone. 🧵 https://t.co/Qn0BPAfHrO

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2022