Qué fuente de alimentación necesito para mover una GeForce RTX 4090

Los rumores sobre el consumo de las GeForce RTX 40 sembraron muchas dudas. Algunos rumores decían que la GeForce RTX 4090 iba a tener un consumo de más de 600 vatios, y que para poder moverla íbamos a necesitar una fuente de alimentación de más de 1.000 vatios. Al final todo esto ha quedado desmentido, aunque a raíz de la confirmación del TGP de dicha tarjeta gráfica ha surgido una nueva historia que, francamente, tampoco hay por dónde cogerla.

Dicha historia dice que los consumos que se filtraron de las GeForce RTX 40 eran tan altos porque dicha generación fue concebida bajo el nodo de 8 nm de Samsung, y que cuando NVIDIA saltó al nodo de 5 nm esos valores de consumo se redujeron. No tiene ni pies ni cabeza porque el gigante verde no iba a cometer el error de concebir una nueva generación gráfica bajo el mismo nodo que la generación anterior, y menos cuando AMD ya había utilizado el nodo de 7 nm. Por eso no nos hemos hecho eco de la noticia, porque no tiene ni pies ni cabeza, aunque no está de más daros nuestro punto de vista al respecto.

Con todo, sé que muchos de nuestros lectores que están considerando comprar una GeForce RTX 4090 todavía tienen dudas en este sentido, y por ello he querido dar forma a este artículo, donde os voy a resolver tres grandes cuestiones sobre la alimentación de la nueva tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA. Me voy a limitar a la información oficial que ya vimos durante el unbox de la GeForce RTX 4090, y os recuerdo que el día 11 de octubre a las 15:00 (hora española) publicaremos nuestro análisis, donde encontraréis toda la información clave sobre dicha tarjeta gráfica.

¿Qué fuente de alimentación necesito para mover sin problemas una GeForce RTX 4090?

La respuesta es que depende de la configuración de tu equipo, pero te puedo dar dos referencias que te serán de gran ayuda:

Fuente de 850 vatios si tienes una configuración que no tenga grandes necesidades de alimentación a nivel de CPU, y no vas a overclockear la GeForce RTX 4090. Por ejemplo, un equipo con un Ryzen 7 5800X3D o un Core i5-12600K entrarían dentro de esta categoría.

si tienes una configuración que no tenga grandes necesidades de alimentación a nivel de CPU, y no vas a overclockear la GeForce RTX 4090. Por ejemplo, un equipo con un Ryzen 7 5800X3D o un Core i5-12600K entrarían dentro de esta categoría. Fuente de 1.000 vatios si tienes una configuración con altas necesidades de alimentación a nivel de CPU y vas a hacer overclock a la GeForce RTX 4090. Por ejemplo, un equipo con un Ryzen 9 7950X o un Core i9-12900K entrarían dentro de esta categoría.

Ten en cuenta que el TGP de 450 vatios se refiere al consumo total de la GeForce RTX 4090 en condiciones normales, y a frecuencias de stock. Con una fuente de alimentación de 850 vatios todavía tendríamos un margen bastante considerable (400 vatios) para alimentar el resto del equipo.

¿Es verdad que necesito cuatro conectores de alimentación adicional de 8 pines?

No, no es verdad. La GeForce RTX 4090 viene con un adaptador que nos permite conectar hasta cuatro cables de alimentación adicional de 8 pines, pero solo necesitaremos conectar tres si no vamos a hacer overclock a la tarjeta gráfica.

Por otro lado, ten en cuenta que muchas de las grandes marcas dentro del mundo de las fuentes de alimentación, como Corsair y Seasonic por ejemplo, ya tienen disponibles cables de 8 pines a 16 pines que se conectan directamente en la fuente de alimentación, y que solo utilizan dos conexiones para suministrar hasta 600 vatios. Estos facilitan la gestión del cableado y consiguen una terminación más estética.

Recuerda que la tarjeta gráfica no solo obtiene alimentación por los conectores, también recibe hasta 75 vatios de la ranura PCIe, así que tranquilo, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comprueba, eso sí, que tu fuente de alimentación sea compatible si vas a utilizar el cable de 16 pines que ya ofrecen algunos fabricantes de fuentes de alimentación, porque si resulta que no es compatible podrías llevarte un susto.

¿Podría utilizar la GeForce RTX 4090 con una fuente de alimentación inferior?

Sí, sería posible porque al final su TGP es de 450 vatios, pero debes tener en cuenta que podrías acabar teniendo problemas de estabilidad si el consumo total de tu equipo está por encima de la potencia de tu fuente de alimentación. Al final lo mejor es no correr riesgos con este tema, ya que esos problemas de estabilidad podrían acabar convirtiéndose en un fallo de la fuente de alimentación, y esta podría llevarse consigo otros componentes.

Lo mejor es no correr riesgos en este sentido y cumplir con ese mínimo de 850 vatios. A día de hoy podemos encontrar fuentes de alimentación con ese nivel de potencia y un buen nivel de calidad por menos de 100 euros. Un buen ejemplo sería la EVGA BQ 850W 80 Plus Bronze Modular, que cuesta 99,99 euros.

