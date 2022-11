Elon Musk ofrece una amnistía a los expulsados de Twitter

Elon Musk sigue cumpliendo con lo que se esperaba de él y tras restablecer la cuenta de Donald Trump en Twitter, ofrece ahora una amnistía general para todos los usuarios expulsados por infringir las normas de la red social. Más o menos.

Más o menos, porque el nuevo dueño de Twitter ha puesto dos condiciones para que el regreso sea efectivo y ambas son coherentes con los expuesto por él mismo antes y durante su adquisición de Twitter: que no se haya infringido la ley y que no se haya hecho spam. Cualquier expulsado que no lo haya sido por uno de esos dos motivos, podrá reclamar su cuenta de vuelta a partir de la semana que viene.

Musk ha tomado esta decisión, como hizo con el regreso de Trump, por «votación popular», esto es, acatando los resultados de una encuesta que él mismo ha publicado en Twitter. A diferencia del caso del expresidente de Estados Unidos, eso sí, la cantidad de participantes ha sido sustancialmente menor, pero el sí a favor de la decisión ha sido mucho mayor.

Por supuesto, que los resultados de las encuestas que publica Elon Musk en la plataforma que él controla, con preguntas para las que su posición es más que conocida, sean fidedignas, hay que creérselo. Pero como tampoco se puede demostrar que haya trampa, en eso que se parapeta el multimillonario sudafricano y hombre más rico del mundo.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

Asimismo, está la cuestión -por más que Musk se pase el día diciendo que Twitter va mejor que nunca– de la pérdida de usuarios, cuya propuesta actual bien podría ayudar a paliar, habida cuenta de que muchos de los expulsados son personajes muy seguidos y con muchos seguidores. Y sí, los hay de ultraderecha, pero también de ultraizquierda… y a buen seguro que una variedad de locos.

Sea como fuere, la amnistía es una promesa en firme del mismísmo Chief Twit y aunque de ella se podrán beneficiar todo tipo de personajes, entra dentro de lo promulgado por el propio Musk antes de tomar control de la red social: que el límite de lo que se puede decir lo ponga la ley y no la interpretación del censor de turno.

Esto no significa que en Twitter no haya normas que no se deban respetar, como son las contrarias al insulto o el acoso; pero la expresión de temas controvertidos de cariz político no debería ser motivo de expulsión por lo delicado de su lectura, no digamos ya cuando se va en detrimento de la ciudadanía, véase el caso de silenciar a un líder político como Donald Trump, expulsado cuando todavía era presidente.