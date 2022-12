HBO ha publicado el tráiler final de The Last of Us, la esperada adaptación del juego de Naughty Dog para PlayStation y, como suele ocurrir con la mayoría de avances de todo lo que está por salir, muestra demasiado y no para bien.

Haciendo un somero repaso del desarrollo del proyecto, desde que supimos que HBO tenía los derechos The Last of Us las noticias se han dado en cuentagotas, hasta la llegada del primer avance en vídeo, al que poco tardó en seguir el primer tráiler oficial, más extenso y con más detalles en su haber.

Con ese par de vídeos ya sabíamos prácticamente todo de la serie y por si hacía falta más, aquí llega otro más, cargado de detalles como, para mal en muchas ocasiones, sucede con los tráiler que se lanzan hoy en día y que destripan películas y series cortadas por un mismo y repetitivo patrón.

Que sí, que estamos hablando de la adaptación, se supone que medio fiel, de un título superventas y superconocido. Pero aún así. Es por ello que, al revés de otras muchas opiniones que apunta a un resultado previo muy aceptable de The Last of Us, yo diré lo contrario: tiene pinta de serie del montón que no va a hacer justicia al juego ni un poco.

Cabe señalar en este sentido que la presencia de Neil Druckmann, vicepresidente del estudio Naughty Dog y guionista y director creativo de la franquicia, así como cocreador y coguionista de la serie, quizás sirva para lo más importante al final, armar una historia sólida y que enganche al espectador. Lo que es el impacto visual -o la falta del mismo- de esta adaptación, sin embargo, deja que desear.

Junto a Druckmann tanto al frente de la serie como del guion está Craig Mazin, responsable de la fantástica Chernobyl, lo cual sigue siendo positivo, qué duda cabe. ¿Dónde está lo malo, entonces? En una presentación mediocre, en la falta de cualquier tensión… y en un dúo protagonista que simplemente no transmite nada similar a los Joel y Ellie originales.

Está claro que Ellen Page no está a estas alturas de la vida para hacer de chica adolescente, pero Gerard Butler encajaba perfecto en el papel. Mucho mejor que un Pedro Pascal, cuya calidad interpretativa está más que demostrada, pero al que se ve sobreactuado, al menos en el tráiler. Tampoco Bella Ramsey parece la mejor opción para hacer de Ellie.

No todo son malas noticias. Por ahí andan también Nick Offerman (Parks and Recreation, Devs), Anna Torv (Fringe, Mindhunter) o Ashley Johnson (Blindspot, Los Vengadores), que a buen seguro servirán para equilibrar el conjunto. Aunque habrá que ver la serie para juzgar el trabajo de Pascal y Ramsey de manera rigurosa. esto que suelto aquí es como el tráiler, un avance no solicitado de mis primerísimas impresiones.

Ahora bien… ¿habrá que esperar mucho para poder ver The Last of Us? Pues no: la serie se estrenará en HBO Max el 15 de enero de 2023, o sea, en apenas mes y medio. Eso sí, a capítulo por semana, tal y como marcan las normas en la plataforma de vídeo bajo demanda con sus series originales. Sin más, ahí va el tráiler.