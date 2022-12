Elon Musk abandonará el cargo de CEO de Twitter cuando «encuentre un reemplazo adecuado, alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto», ha escrito el multimillonario esta noche en la red social.

Un cambio de guion motivado por la encuesta donde Musk preguntó a los usuarios si debería dejar la responsabilidad del ejecutivo. Prometió que sería vinculante y una mayoría le dijo que se fuera. Y parece que reconocerá el resultado y cumplirá su promesa, aunque con algunos «peros». En todo caso, con o sin encuesta, no son pocos los inversores y personalidades relevantes que le habían pedido la renuncia si no quería hundir la plataforma, definitivamente.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022