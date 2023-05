Boosteroid carga, con razón, contra la CMA británica

Ya ha pasado algo más de una semana desde que la CMA británica bloqueara, en su territorio nacional, la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Una decisión incomprensible, no tanto por su sentido, pues podría haber otros argumentos que justificaran tal decisión, como por el argumento empleado para justificar su decisión. Como recordarás, tanto en el comunicado inicial como en las aclaraciones posteriores, mencionaban explícitamente, al igual que ya habían hecho en avances anteriores, que la compra no tendría un efecto significativo en el mercado de las consolas.

No, lo que argumentaba el regulador británico era que la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft podría tener efectos muy perniciosos en el mercado de las plataformas de juego en la nube, un mercado emergente y con un gran potencial de desarrollo, según la CMA, que sin embargo se podría ver sometido a una situación de clara dominancia del mercado por parte de Microsoft, que contaría con los juegos, el principal sistema operativo de PC para acceder a los mismos (Windows) y la infraestructura cloud en la que se sostendrían estos servicios (Azure).

Con respecto a las plataformas cloud, en este punto merece la pena recordar que Azure ocupa la segunda posición, más de diez puntos porcentuales por debajo de AWS (Amazon Web Services) y seguida de Google. Dicho de otra manera, su posición en ese mercado no es dominante. Hay poca discusión, eso es cierto, con respecto al mercado de los sistemas operativo, espacio ampliamente ocupado por Windows… en lo referido a PC, pero recordemos que, precisamente, una de las ventajas del juego en la nube es que permite el acceso desde todo tipo de dispositivos, y me pregunto (sarcásticamente, ya me entiendes) qué cuota de mercado tiene Windows en smartphones, en tablets, en televisores, en consolas, etcétera.

No obstante, y para evitar que los reguladores llegaran a esa conclusión, Microsoft firmó múltiples acuerdos con plataformas de juego en la nube. Los más sonados fueron, sin duda, los suscritos con NVIDIA para GeForce Now y con Nintendo para llevar CoD a Nintendo Switch, pero no fueron los únicos. En esos mismos días también te contamos que había firmado también con Ubitus y con Boosteroid, en todos los casos por diez años. Gracias a dichos contratos, Call of Duty llegaría, por primera vez, a muchas plataformas en las que no ha estado nunca. Ahora, con la decisión de la CMA, esta posibilidad se complica sustancialmente… y eso que el regulador británico afirma haberlo hecho para defender la competencia.

En Wccftech han hablado con Antonina Batova, jefa de comunicaciones estratégicas de Boosteroid, para consultarle su opinión sobre la decisión de la CMA, y las respuestas dadas por la ejecutiva de la compañía no tienen precio:

«No tenemos evidencia de que Activision vaya a comenzar a proporcionar juegos para plataformas en la nube en un futuro próximo. Por el contrario, la comunidad de juegos en la nube sabe que Activision tiene una posición bastante dura en los juegos en la nube, lo que solo confirma que lo más probable es que no estén disponibles en los servicios de juegos en la nube en un futuro próximo. En teoría, por supuesto, es posible que su estrategia haya cambiado, pero no tenemos información al respecto y no especulamos.

Además, es probable que el fallo de la CMA haga lo contrario de lo que afirman: ralentizar la innovación y el desarrollo de los juegos en la nube al eliminar la audiencia de Activision de los servicios de juegos en la nube. La situación en la que este contenido está ampliamente disponible en la nube tiene claros beneficios para el mercado, la competencia y, lo que es más importante, para los clientes finales que luego podrían jugar juegos de Activision de alta gama en casi cualquier dispositivo, independientemente de su capacidad de procesamiento o sistema operativo«.

El ecosistema del juego en la nube es bastante más complejo de lo que la CMA parece ver en sus predicciones de futuro (que se lo digan a Google, ¿no?), por lo que movimientos como el llevado a cabo por Microsoft para garantizar la llegada de los juegos de Activision Blizzard a muchas de sus plataformas apuntaba a ser un gran estímulo para el mismo. Dicho de otra manera, y tal y como afirma Batova, la CMA podría haber condenado, con su decisión, al mercado del juego en la nube a un desarrollo más lento y tortuoso, al lastrar la competitividad de dicho sector frente al del juego en local en PC y consola.