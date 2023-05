MSI ha presentado su nueva solución de almacenamiento SPATIUM M570 PRO, una SSD que se promociona como la más rápida del mercado con lecturas secuenciales que superan los 14 Gbytes por segundo.

Las nuevas SSD conectadas a la interfaz PCIe 5 van a llegar este año tras bastante retraso sobre lo previsto y el Computex 2023 que arranca la semana que viene en Taiwán es un marco que van a utilizar muchos ante el atractivo de la principal feria de Asia y la presencia de los grandes fabricantes del país.

MSI es uno de ellos y avanza novedades de interés. La SSD SPATIUM M570 PRO será uno de los modelos estrella que el fabricante exhibirá en la feria. Se ha diseñado específicamente para batir récords en rendimiento y establecer nuevos estándares en la industria del almacenamiento. Y es que si los discos duros fueron en su momento un enorme cuello de botella, las últimas generaciones de las unidades de estado sólido se han puesto al día en velocidad junto al resto de componentes del PC.

MSI SPATIUM M570 PRO

Es una unidad tipo en formato M.2 2280, con soporte para la última versión del protocolo y conectada a un slot PCIe 5.0. No se ha facilitado el fabricante de las memorias flash NAND 3D que usa ni la cantidad de memoria caché, pero sí el controlador usado, quizá el componente más importante hoy de una SSD.

Y es un viejo conocido, el Phison E26 que están usando varios integradores. Es un desarrollo con dos núcleos ARM Cortex-R5 y tres aceleradores patentados CoXProcessor 2.0 integrados en un chip que usa procesos de fabricación de 12 nm de TSMC. Tiene el objetivo de acelerar las cargas de trabajo en las SSD NVMe de nueva generación, incluidas las tecnologías de acceso directo basadas en la API DirectStorage de Microsoft.

Un controlador avanzado que permite extraer el potencial de la interfaz y que en este caso alcanza velocidades de transferencia de datos en lectura secuencial que supera los 14 Gbytes por segundo y los 12 Gbytes por segundo en escritura. Es la SSD más rápida de las anunciadas.

El control de las temperaturas

Ya sabes que el aumento de rendimiento de las Gen5 sobre un formato tremendamente reducido como el M.2 ha provocado un aumento importante de las temperaturas que los fabricantes deben controlar. Dicen los mentideros que este factor ha sido precisamente uno de los culpables del retraso en la comercialización de la nueva generación. Siendo francos, algo tiene que haber porque no es normal que los mayores fabricantes, Samsung, WD y Kioxia, todavía no hayan anunciado sus soluciones.

La SSD de MSI se entrega de serie con un sistema de refrigeración especial y completo que incluye su propio chasis, disipador y un ventilador de gran tamaño. Tendremos que acostumbrarnos a este tipo de soluciones activas porque van a ser comunes, si bien ya hemos probado otras soluciones que solo usan disipadores. No hace falta decir que diseños como el de MSI no pueden montarse en portátiles. Todavía no hay ninguna en el mercado. Veremos cómo se resuelve.

No se han facilitado precios ni las variantes de capacidad de almacenamiento en las que se comercializará la SSD de MSI. Suponemos que, al menos, tendrá versiones de 1 y 2 Tbytes. Ya te contamos en la cobertura del Computex.