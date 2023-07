Microsoft genera expectación por la posible llegada de Elden Ring a Xbox Game Pass

Elden Ring puede ser incluido en el catálogo de Xbox Game Pass dentro de poco. Esta posibilidad ha empezado a darse a conocer después de que Sarah Bond, Vicepresidenta de Xbox para la Experiencia y el Ecosistema de los Creadores de Juegos, haya publicado a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje críptico con un emoji de una persona mayor, un anillo y una imagen del archiconocido título de From Software.

Elden Ring está oficialmente disponible para Windows y Xbox, así que el tuit de Sarah Bond ha sido entendido por muchos como una referencia a la posible publicación del juego en Xbox Game Pass, el servicio de videojuegos mediante suscripción del gigante de Redmond. Aunque de momento esto es algo que no tiene confirmación oficial, la verdad es que el mensaje publicado en la red social deja muy poco a la imaginación viendo la situación en torno al juego.

A estas alturas Elden Ring es un juego que no requiere de ninguna presentación, ya que es considerado por muchos como el mejor de todos los que fueron comercializados durante el transcurso del año 2022. Esta posición ha quedado reforzada con unas notas muy altas entre la prensa especializada y unas ventas que superaron los 20 millones en febrero de 2023. Recordamos que uno de los guionistas es George R. R. Martin, el autor de la saga de novelas Juego de Tronos.

Sin embargo, el debut de Elden Ring quedó algo empañado con una versión para PC que en un principio no estuvo todo lo pulido que cabría esperar para un juego su categoría, pero desgraciadamente la calidad de los ports para Windows ha caído bastante en los últimos años al menos dentro de la escena triple A de los videojuegos. Obviamente, se espera que ninguno de los problemas que se encontraron en un primer momento en Windows estén presentes en el presunto lanzamiento para Xbox Game Pass.

Veremos si la llegada de Elden Ring a Xbox Game Pass termina produciéndose o no, pero como ya hemos comentado, la generación de expectativas por parte de una persona de Microsoft no tendría sentido viendo que el título de From Software está oficialmente disponible para Xbox One y Xbox Series X|S. La incorporación del título al servicio de suscripción de Microsoft sería una aportación que a buen seguro atraerá a muchos usuarios.