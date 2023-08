N-one NBook Fly, un portátil económico sorprendente

Reconozco que mi primera reacción, tras ver este N-one NBook Fly, ha sido pensar en hacerme con uno. Finalmente lo he descartado, pues en la actualidad no necesito un equipo así, pero solo el sentido común ha puesto freno a un impulso que, al ver una propuesta tan interesante, ha evolucionado muy rápidamente. Hay hándicaps importantes, desde luego, por lo que será valorado de manera muy distinta en función de las necesidades de cada uno, pero lo que resulta innegable en cualquier caso es que hablamos de una propuesta más que llamativa.

Basta con ver una sola imagen del este NBook Fly para darse cuenta de que se inspira en los sensacionales ASUS RoG Zephyrus DUO, equipos que hemos visto en versiones de 15 pulgadas y de 16 pulgadas, y que además de integrar componentes de última generación para ofrecer un rendimiento excepcional, destacan especialmente por su configuración de doble pantalla, la principal, que es similar y cumple la misma función que la pantalla de cualquier otro portátil, y una secundaria que se despliega entre la pantalla principal y el teclado. Este concepto, a su vez, se inspira en la ya desaparecida Touch Bar de los MacBook Pro y, gracias a las posibilidades de configuración, resulta una herramienta excepcionalmente útil.

He tenido la oportunidad, en un par de ocasiones, de proba equipos ASUS RoG Zephyrus DUO, y la experiencia no podría haber sido más positiva en ambos casos, lo que explica que sea un formato que me gusta tanto. Y por eso, claro, me ha sorprendido para bien esta propuesta de N-one que, con el NBook Fly, replica el formato de pantalla doble, pero con unos componentes bastante más modestos y, eso sí, también con un precio muy interesante.

Empezamos el repaso a este equipo con sus pantallas. La principal es de 16 pulgadas IPS con resolución FullHD+ (1.920 x 1.200 puntos) y un brillo de 300 nits. Por su parte, la pantalla secundaria es de 14 pulgadas, con una resolución de 1.920 x 550 puntos, es táctil y se puede regular con una inclinación de hasta 12 grados con respecto al teclado, lo que la sitúa muy a mano para combinar su uso con el del teclado, así como con el del touchpad, que se emplaza a la derecha del teclado, y que también cuenta con la función de teclado numérico virtual.

Es al revisar sus especificaciones cuando comprobamos que el NBook Fly es una propuesta humilde, pero que puede ajustarse a las necesidades de no pocos usuarios. Se motoriza con un procesador Intel Core i7 10750H (décima generación) y viene con 16 GB de RAM DDR4 y un SSD de 1 terabyte. Cuenta con tres puertos USB 3.0 tipo A y un solo USB-C, salida HDMI, Gigabit Ethernet y un conector para auriculares. Por su parte, si hablamos de conectividad inalámbrica, integra Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2.

Uno de sus puntos más flojos es, sin duda, su webcam, de tan solo un megapíxel, por lo que probablemente se quede corto a la hora de realizar videoconferencias, si bien el fabricante afirma que también integra un micrófono con reducción de ruido basada en IA que haría mejorar un poco la experiencia de uso para este fin. Y en lo referido a autonomía, integra un batería de 51 Wh que, según su fabricante, ofrece unas 6 horas de uso normal.

Lo más destacable (además de su doble pantalla, claro) es, sin duda, su precio, y es que lo puedes encontrar en su página web por 715,73 euros con envío desde Europa. Eso sí, ten en cuenta que, al menos de momento, no hay una versión del mismo con teclado en castellano.