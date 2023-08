Intel Arc A750 mejora un 19% el rendimiento en juegos DX11

Ya han pasado algo más de 10 meses desde el lanzamiento de la Intel Arc A750, que llegaba al mercado junto con la A770 marcando un hito en esta todavía vigente primera generación de adaptadores gráficos dedicados de Intel. De esta generación, Alchemist, se ha hablado largo y tendido desde que fuera anunciada, hace dos años y dos días, y en general ha quedado claro que la tecnológica todavía tiene bastante trabajo por delante hasta que se pueda equiparar a los dos grandes competidores del mercado, AMD y NVIDIA.

Un día antes del inicio de la comercialización de ambos modelos, Intel publicaba la primera versión de sus drivers, lo que terminó de confirmarnos que su llegada era inminente. Ahora bien, y como ya te contamos en aquel momento, en realidad su soporte todavía se encontraba a medio cocinar, es decir, que ya era posible emplear las Intel Arc A750 y A 770 con dicho controlador, cabía esperar que se produjeran problemas. No en vano, Intel ya adelantaba en aquel momento que la siguiente versión del driver llegaría con bastantes mejoras.

Uno de los problemas que afectaban, de manera general a las tarjetas gráficas Intel Arc, era su pobre soporte de APIs antiguas, con DirectX 9 y DirectX 11 como principales referencias de esta problemática. La primera buena noticia en este sentido, para los poseedores de una Intel Arc A750 llegó a finales del año pasado, con una actualización que se tradujo en una mejora del 79% en títulos basados en DirectX 9, algo que logró gracias al uso de la solución D3D9On12 que te explicamos aquí.

Con esa deuda cubierta, quedaba pendiente la mejora en el soporte de DirectX 11, una versión mucho más reciente y, por lo tanto, más presente en títulos razonablemente recientes. Y sí, podemos empezar a hablar de ello en pasado porque, según ha comunicado la propia compañía, los nuevos drivers mejoran el rendimiento de la Intel Arc A750 un 19% en títulos basados en DirectX 11. Eso sí, este soporte no es universal, sino que se basa en una lista blanca de juegos, que Intel planea ir actualizando de manera frecuente. Ahora bien, los usuarios que lo deseen pueden probar a habilitar manualmente DirectX 11 en juegos todavía no incluidos en la misma, pues lo que está haciendo Intel no es modificar los mismos, sino certificar su buen funcionamiento.

La mejora, según la tecnológica, que llega con los controladores 31.0.101.4644 WHQL, se traduce en un 19 % más de velocidad de fotogramas en promedio y una entrega de fotogramas un 20 % más fluida en promedio, con títulos en los que la mejora es bastante más humilde, como en el caso de Destiny 2 con un incremento de un 5%, hasta casos realmente destacables, como Overwatch 2, en el que encontramos un incremento del 45% en el 1% de los cuadros más bajos (percentil 99).

Con esta mejora, más que destacable, Intel consolida la posición de la Intel Arc A750 como una alternativa interesante a la NVIDIA GeForce RTX 3060, gracias a su precio algo inferior al del modelo de NVIDIA. Más aún teniendo en cuenta que, siguiendo el mismo modelo que el gigante verde, Intel publica de manera frecuente actualizaciones de Game On, sus drivers con soporte mejorado específico para determinados juegos, en los que su tecnología de reescalado, XeSS, proporciona grandes mejoras de rendimiento.

Intel PresentMon

Junto con la mejora del rendimiento de las Intel Arc A750 con los nuevos controladores, Intel también ha anunciado PresentMon, la esperada (desde hace ya tiempo) renovación de su herramienta de monitorización del funcionamiento de la GPU que, además, y como puedes comprobar en la imagen superior, es compatible con adaptadores gráficos de otras marcas, no solo con los de Intel. Su instalación y empleo son muy sencillos (aunque al instalarla ten en cuenta que no está firmada digitalmente, al menos la versión actual, por lo que inicialmente Windows no te lo permitirá), y lo cierto es que proporciona una gran cantidad de información útil en tiempo real. P

De entre los datos que se muestran en el overlay de PresentMon, uno particularmente interesante es el denominado «GPU Busy», una nueva métrica que nos indicará el tiempo de actividad de la GPU, lo que nos ayudará entre otras cosas a comprobar si estamos sufriendo de algún tipo de cuello de botella, por ejemplo si los tiempos que necesita la CPU para llevar a cabo determinadas tareas ocasiona un parón durante el cuál el chip gráfico está inactivo.

PresentMon es compatible con DX9/11/12 y Vulkan, y es posible configurarlo mediante su interfaz gráfica, pero también se puede utilizar mediante la línea de comando. Además es totalmente gratuita, por lo que descargarla y probarla es, en cualquier caso, una buena idea, especialmente si quieres saber cómo está funcionando tu gráfica cuando juegas.