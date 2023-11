Xbox podría ganar a PlayStation gracias a Activision Blizzard

Microsoft nunca ha logrado ganar a PlayStation con Xbox. Lo más cerca que estuvo la compañía de Redmond fue con Xbox 360, una de las mejores consolas de la historia y también una de las más avanzadas de su generación, ya que fue la primera en utilizar una arquitectura de shaders unificados cuando estos ni siquiera estaban todavía disponibles en PC.

Es cierto que la batalla por la victoria en la generación actual todavía no ha terminado, pero la ventaja que PlayStation 5 lleva a Xbox Series X y Series S es tan grande que parece poco probable que Microsoft vaya a lograr darle la vuelta a la tortilla. Sin embargo, de cara a futuras generaciones la cosa podría cambiar gracias, sobre todo, a la reciente adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

A nivel de ingresos dicha operación de compra impulsaría enormemente los resultados económicos de ambas empresas. Como podemos ver en la gráfica los resultados conjuntos de Microsoft y Activision Blizzard en la primera mitad de 2023 habrían generado más ingresos derivados del negocio gaming que Sony, y quedarían solo por detrás del gigante Tencent.

Obvia decir que los ingresos son importantes, pero en este caso tenemos otra clave importante, y es que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft acabará con ciertas ventajas que tenía Sony con la franquicia Call of Duty, como el clásico «primer en PlayStation», y también pondrá fin a ciertas polémicas de optimización en las que algunas entregas de dicha franquicia parecían estar peor optimizadas para Xbox.

Todas las consolas estarán en igualdad de condiciones con Call of Duty, y obviamente esto perjudicará a PlayStation, ya que perderá esa posición de ventaja que además le daba un cierto estatus y una mejor imagen comparada con Xbox. Pero esto no es todo, Microsoft tiene un importante as bajo la manga que tampoco debemos pasar por alto, la posibilidad de incentivar el desarrollo de nuevas franquicias o incluso de nuevos juegos basados en IPs de Blizzard ya existentes que podrían acabar siendo exclusivos de Xbox y PC.

Comprar a Activision Blizzard ha colocado a Microsoft en una posición muy buena para conseguir, por fin, una victoria de Xbox frente a PlayStation. Sin embargo, es evidente que necesita «currarse» esa victoria, y que tiene que incentivar nuevos desarrollos exclusivos que tengan el potencial suficiente como para convencer a los usuarios de que deben comprar una Xbox en vez de una PlayStation.