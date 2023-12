Apple sigue vallando iMessage

Como parte de su ecosistema de dispositivos, aplicaciones y servicios, iMessage se encuentra dentro del jardín vallado que Apple ha establecido como paradigma de su ecosistema. Y sí, es cierto que salvo contadas excepciones, todas las plataformas tienen espacios propios, a los que no pueden llegar terceros, pero en este punto resulta indiscutible que los de Cupertino se encuentran en la parte alta de la tabla (quizá incluso encabezándola) de los espacios más restrictivos.

Muchos de los movimientos de apertura que hemos visto, por parte de la compañía, no nacen de su propio criterio, sino por presiones legales. Recientemente, por ejemplo, hemos visto que no han tenido más remedio que adoptar USB-C como puerto de carga en el iPhone, una medida motivada, evidentemente, por la obligatoriedad del mismo en la Unión Europa. Y sí, es cierto que lo han hecho antes de que cumpliera el plazo legal (podrían haber retrasado este salto hasta la próxima generación), pero también lo es que, de no ser por este nuevo marco normativo, al puerto lightning todavía le quedaría mucha vida por delante.

A este respecto, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) de la Unión Europea también apunta a marcar una importante diferencia. A principios de septiembre supimos qué empresas y servicios se verían directamente afectados por la misma y, sorpresa para nadie, Apple cuenta con un papel protagonista en esa lista. Desde tener que abrir iOS a la carga lateral y tiendas de terceros hasta hasta aceptar que Safari es el mismo navegador, hablemos de iOS o de macOS. En lo referido a mensajería instantánea, la tecnológica más afectada es Meta, con Facebook Messenger y WhatsApp, pero recordemos que la UE tiene abierta una investigación a iMessage, que podría acabar con este servicio sumándose a la lista.

Mientras tanto, no obstante, la compañía sigue esforzándose en mantener el servicio como un coto vedado.Así, según podemos leer en 9to5Google, Apple confirma haber cerrado el acceso a iMessage desde Beeper Mini, un servicio que proporcionaba acceso a iMessage desde Android. Como siempre, la razón esgrimida por los de Cupertino es la seguridad, acompañada en este caso de la protección a los usuarios frente al spam.

El problema es que, durante años, Apple se ha negado tanto a llevar iMessage a Android, aunque fuera con una app propietaria, como a establecer RCS como base de la plataforma, para garantizar la interconectividad. Recientemente, por fin, supimos que en Cupertino daban su brazo a torcer y que implantarán RCS a finales del año que viene (seguramente con iOS 18), dentro de la app Mensajes, si bien de manera segregada de iMessage. Y tenemos bastantes razones para pensar que lo hacen esperando un pronunciamiento negativo por parte de la UE a a sus alegaciones, esperando que esta medida resulte suficiente para los reguladores. Que lo consigan ya es otra cosa.