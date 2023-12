La actualización 2.1 llevará el metro a Cyberpunk 2077

Ya no cabe la menor duda, CD Projekt Red quiere cerrar 2023 con un Cyberpunk 2077 que luce mejor que nunca. Y sí, sé que esto sería sencillo si partimos de la versión inicial, la que llegó al mercado a finales de 2020. Sin embargo, y como ya hemos venido contando durante los últimos tiempos, la desarrolladora polaca entonó el mea culpa de la mejor manera posible, es decir, trabajando muy duro para que lo que inicialmente fue un desastre, poco a poco se haya ido convirtiendo en un juego realmente destacable.

Han sido varios los hitos en dicha evolución. Aunque durante los primeros meses tras su lanzamiento CDPR publicó varias actualizaciones importantes, la que verdaderamente marcó una gran diferencia fue la que actualizó Cyberpunk 2077 hasta su versión 1.5. Como ya te contamos entonces, esta actualización marcó la despedida de la anterior generación de consolas, sin duda el mayor error de toda la historia del juego, ofreciendo por lo tanto un enorme salto cualitativo.

Desde entonces hemos ido viendo como sumaba nuevas tecnologías que sí, lo vuelven mucho más exigente en caso de que queramos emplearlas, pero también elevan el listón técnico a cotas muy, muy altas. El ejemplo más evidente de esto lo encontramos con el modo Overdrive, una pesadilla hasta para el hardware más potente, pero que nos ofrece una experiencia visual de esas que te dejan con la boca abierta.

Otro hito clave en la historia de Cyberpunk 2077 es mucho más reciente. Me refiero, claro, a la llegada de la actualización 2.0 y del DLC Phantom Liberty. El primero trajo grandes mejoras al juego, mientras que el segundo añade nuevo contenido que extiende la vida del juego. El conjunto de ambas novedades (la actualización es gratuita, pero el DLC es de pago) añaden una nueva capa de excelencia a un juego que, a día de hoy, es de lo más recomendable.

Así, llegados a este punto, y sabiendo que CDPR ya está trabajando en su secuela, muchos pensábamos que ya solo nos esperaban actualizaciones «menores», como la reciente 2.01. Pero la buena noticia es que no, no va a ser así, y es que CD Projekt Red ha confirmado el lanzamiento de la actualización 3.1 de Cyberpunk 2077, y que ésta añadirá el esperado sistema de metro. Y no tendremos que esperar demasiado para disfrutarlo, pues según podemos leer en su web, su lanzamiento está previsto para el próximo martes 5 de diciembre, tanto para PC como para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y sí, la elección de la fecha no es casual, pues se ha hecho coincidir con el lanzamiento de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Son varias las novedades destacables que llegarán a Cyberpunk 2077 con esta actualización, como por ejemplo Radioport, que nos permitirá seguir escuchando música cuando no estemos en el coche, carreras rejugables y más opciones para V de intimar con las personas a las que conozca en Night City. Sin embargo, tal y como he destacado en el titular, sin duda lo más relevante es que, por fin, Night City contará con una red de metro que nos permitirá desplazarnos cómodamente por toda la ciudad.

Además de que esta función aporta mucho a la jugabilidad y al disfrute del título, es importante porque hasta ahora era una de las promesas incumplidas de CD Projekt Red, una carencia que, como ocurre en no pocos casos, fue suplida por la siempre destacable comunidad de modders. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refranero, y aunque en este caso hablamos de una espera de casi tres años desde su lanzamiento, todo apunta a que el dicho será totalmente aplicable en esta ocasión.