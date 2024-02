¿Qué juegos saltarán de Xbox a PlayStation y Switch?

El pasado jueves, en una edición especial del podcast de la plataforma, los principales directivos de Xbox anunciaron, oficialmente, algo que ya se había filtrado anteriormente, y es que algunos juegos, hasta ahora exclusivos (Xbox+PC) darán el salto, próximamente, a PlayStation 5 y Nintendo Switch. Un anuncio que, antes de producirse, apuntaba a ser verdaderamente trascendental. Y sí, he dicho antes de producirse, porque cuando se confirmó, y como ya comenté en aquel momento, resultó un tanto decepcionante.

La idea, personalmente, me parece sensacional. Aunque entiendo su razón de ser, como persona a la que lo que le gustan son los juegos, y no las plataformas, no me gustan los exclusivos, y celebro cualquier movimiento, por parte de Microsoft y de Sony, para extender el alcance de los mismos. Hasta ahora los movimientos en este sentido, y en esto Microsoft es mucho más activa, pasaba por llevar los juegos de sus respectivas consolas a PC, pero esto apuntaba a una revolución. Y si Nintendo se sumara, lo celebraría descorchando una botella de cava, pero esto sí que parece imposible.

Sin embargo, el equipo de Xbox nos contó que de momento serán solo cuatro los títulos exclusivos que darán el salto a otras plataformas, y para rizar el rizo, ni siquiera nos contaron qué juegos serán. Y lo que sí que enfatizaron es que, de momento, no hay previsiones de aplicar esta medida a más juegos. Dicho de otra manera, esto es un experimento, de pequeñas dimensiones, para comprobar si los resultados del mismo justifican avanzar en esta dirección.

Aunque, como digo, Xbox no ha confirmado los nombres de los cuatro juegos, son varias las fuentes que señalan a una misma lista, integrada por los siguientes:

Grounded

Hi-Fi Rush

Pentiment

Sea of Thieves

Son cuatro buenos juegos. He jugado a tres de ellos (me falta Hi-Fi Rush) y todos me han gustado. Es una selección variada de títulos que tienen personalidad. Sin embargo, muchos esperábamos que un plan así se iniciara con un poco más de ambición (y un poco más de valentía, añado). Las últimas semanas se había hablado del salto a PS5 de Starfield, lo que sí que habría demostrado confianza en un plan que pretende cambiar las reglas del mercado para siempre.

No se me escapa que Microsoft se juega mucho con un movimiento como éste, y más si tenemos en cuenta lo ambiciosos que apuntan a ser sus planes para la próxima generación. Ahora bien, ¿incidiría negativamente en este punto la llegada de algún exclusivo relevante a la generación actual? Tengo la sensación de que el impacto sería mínimo y, por contra, Xbox jugaría un rol destacable de cara a una más que deseable modificación del mercado. Sin embargo, y a falta de más pasos en esta dirección, de momento no cabe esperar reacción ni por parte de Sony ni de Nintendo, y es una pena.