Resident Evil 9, todo lo que sabemos de lo nuevo de Capcom

Resident Evil 9 es uno de los proyectos más importantes que Capcom tiene ahora mismo en fase de desarrollo, y según las fuentes más fiables que tenemos ahora mismo llevaría en esa fase desde 2018, es decir, desde antes del lanzamiento de Resident Evil Village, que es considerado como Resident Evil 8.

Esto tiene una explicación, y es que la compañía japonesa no espera al lanzamiento de una entrega de su conocida franquicia para iniciar el desarrollo de la siguiente, y es totalmente normal porque esto la obligaría a asumir retrasos importantes. Con esto en mente, Resident Evil 9 podría llevar en desarrollo entre cinco y seis años, dependiendo de la fecha de inicio.

Capcom todavía no ha anunciado oficialmente Resident Evil 9, pero es probable que aproveche el Capcom Highlights que se celebrará justo mañana, 7 de marzo, para abrir el melón y ofrecer los primeros detalles de lo que está por venir dentro de esta franquicia. Mientras esperamos, y para ir abriendo boca, quiero compartir con vosotros un resumen con toda la información que tenemos hasta el momento sobre Resident Evil 9, y también sobre otras entregas de la franquicia.

Resident Evil 9 podría decir adiós a la old gen

Sería lo más lógico, pero no está confirmado, así que ahora mismo toca esperar a ver qué decisión toma la compañía nipona. Digo que sería lo más lógico porque PS4 y Xbox One ya han terminado su ciclo de vida, están agotadas técnicamente y lanzar una versión de Resident Evil 9 para esas consolas tendría un impacto negativo en la calidad gráfica del juego, ya que obligaría a los desarrolladores a partir de las limitaciones de la vieja generación.

Este problema ya lo vimos en Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, que adoptaron un desarrollo líneal y bastante pasillero, y que tenían unos escenarios muy limitados en tamaño, además de una geometría y un texturizado pobre que se dejaban notar sobre todo en los escenarios y los objetos presentes en estos. El contraste con la enorme calidad de los modelos principales era enorme, tanto que a veces parece que están combinadas dos generaciones diferentes de hardware.

Chris Redfield como protagonista y una ambientación posapocalíptica

En esa dirección apuntan las últimas informaciones, aunque con detalles de fondo muy interesantes que sugieren un cambio de aires frente a las dos entregas anteriores. En teoría Resident Evil 9 servirá como cierre del hilo argumental iniciado con Resident Evil 7, y el protagonismo estará centrado alrededor de Chris Redfield, uno de los personajes más importantes y más queridos de la franquicia, que compartirá escenario con Rose Winters. Ambos tendrán que hacer frente a nuevos enemigos «deformes», lo que refuerza la idea de un apocalipsis biológico.

Hasta aquí nada fuera de lo que esperábamos, lo interesante es que Resident Evil 9 podría estar ambientado en un escenario posapocalíptico y situado en una zona rural de Estados Unidos. Se habla de un pueblo fantasma, pero creo que esta apreciación se basa en un error de interpretación y que al final lo que se quiere indicar es eso, un pequeño pueblo de Estados Unidos que se habría visto azotado por una catástrofe relacionada con las armas biológicas.

No esperamos grandes cambios en lo que a jugabilidad se refiere, aunque en esta entrega es probable que Capcom opte por ofrecer desde el principio la posibilidad de jugar con una cámara en primera o en tercera persona. Los puzles volverán a hacer acto de presencia, tendremos diferentes armas con las que enfrentarnos a nuestros enemigos, y podremos mejorarlas utilizando un determinado recurso. Esto último se introdujo hace años con Resident Evil 4, y se recuperó en Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Village y posteriores.

Cuándo llegará Resident Evil 9

Todo indica que lo veremos este año, aunque todavía no tenemos nada oficial en este sentido. Si analizamos lo que ha venido haciendo Capcom en los últimos años Resident Evil Village llegó cuatro años después de Resident Evil 7. En mayo se cumplirán tres años desde el lanzamiento de Resident Evil Village, así que también cabe la posibilidad de que el lanzamiento de Resident Evil 9 se retrase a 2025 y que este año solo veamos un nuevo remake.

Personalmente no puedo inclinarme a favor de una u otra teoría, porque ambas tienen sentido y podrían cumplirse perfectamente. Espero que Capcom aclare un poco el tema en los próximos días, aunque os puedo confirmar que si se anuncia un nuevo remake no veremos Resident Evil 9 hasta el año que viene, porque Capcom no va a lanzar dos entregas de esta franquicia en un mismo año. La razón es muy sencilla, sería contraproducente a nivel de ventas.

¿Qué otros proyectos está preparando Capcom dentro de la saga Resident Evil?

Además de Resident Evil 9 se dan casi por sentado otros dos nuevos juegos que irán llegando de forma gradual, y sí, ambos serán remakes de entregas clásicas. El primero en llegar sería Resident Evil Code Veronica Remake, y es sin duda uno de los más esperados, porque fue una entrega sobresaliente que pasó bastante desapercibida en su generación, cosa bastante injusta, la verdad. Yo pude jugarla en Dreamcast, y fue una adelantada a su tiempo, la primera entrega de la franquicia totalmente en 3D.

En segundo lugar estaría Resident Evil 5 Remake, que parte de una entrega menos antigua y con un acabado gráfico de mayor calidad, cuya jugabilidad está además mucho más cerca de los remakes que ha ido lanzando Capcom. No es una de mis entregas favoritas, pero tengo bastante curiosidad por ver cómo afronta este remake la compañía japonesa. Este proyecto todavía estaría a varios años de distancia, si se cumplen todos los rumores que hemos ido viendo.

