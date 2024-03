No actualices Minecraft Bedrock o lo puedes perder todo

Una de las muchas características destacables de Minecraft es que, si su propuesta de juego encaja con tus preferencias, puedes llegar a dedicar mucho, muchísimo tiempo, a cada partida. En mi caso, creo que ya lo he contado en alguna otra ocasión, tengo algunas partidas que mantengo desde hace ya bastantes años, como una que empecé en el móvil en 2012 y que posteriormente migré a PC y otra, esta de PC desde su origen, que inicié en Minecraft 1.8, allá por 2014.

Obviamente no las juego todos los días, ni siquiera todas las semanas, vuelvo a cualquiera de ellas (las dos que he mencionado y algunas más) cuando me viene a la cabeza algo que me gustaría hacer en ellas, o simplemente cuando un golpe de nostalgia me empuja a retomarlas. Y lo cierto es que no se me ocurren otros muchos juegos en los que sea posible mantener una misma partida, desde hace más de 10 años, y que en todas ellas sigan quedando tantas cosas por hacer.

Me consta que no soy el único, sé que hay muchos jugadores que, ya sea por un propósito concreto (como llegar a las regiones más recónditas del mapa), por cariño a una partida… en fin, que somos muchos los que valoramos muy positivamente esta posibilidad. Y es por eso que el problema detectado en la actualización de Minecraft Bedrock desde la aplicación de Xbox para PC me parece que puede ser, para muchos, lo peor que les podría pasar con respecto a este juego.

Do not update Minecraft through the Xbox app on PC. If you do, your worlds may be lost. We recommend that you run the Gaming Services Repair Tool for PC before installing the Minecraft update. For more information, go here: https://t.co/9X1am8dzHG — Mojang Status (@MojangStatus) March 15, 2024

Ha sido la propia Microsoft la que,ha informado a través de un comunicado, de que actualizar Minecraft Bedrock desde Xbox puede ocasionar la pérdida de todas las partidas guardadas. Así, la primera recomendación que indican, y que es de sentido común, es que los usuarios no actualicen el juego desde la aplicación de Xbox, y adicionalmente también recomiendan que se emplee la herramienta de reparación de servicios de juegos para PC, presente en la aplicación.

No parece haber, al menos de momento, una solución que permita a los usuarios afectados recuperar las partidas guardadas que se hayan eliminado con la actualización, pero también se avisa a todos aquellos que no tengan las versiones 1.20.70 o 1.20.71 de Minecraft Bedrock de que gran parte de los principales servicios en línea del juego, como el modo multijugador multiplataforma, los Realms y los servidores destacados, no estarán disponibles. Este problema no afecta, eso sí, a la versión Java, por lo que éstos no tendrán que preocuparse.