Microsoft ya prueba la función más esperada en Xbox Cloud

Ya han pasado más de tres años desde el debut de Xbox Cloud, que en sus primeros tiempos se identificaba con el nombre de xCloud, y en todo este tiempo hemos visto la evolución de la plataforma de juego en la nube de Microsoft, una propuesta que se integra dentro de Game Pass y que, aquí hablo por referencias de terceros pero también por experiencia propia, se ha convertido en un elemento más que destacable dentro del servicio de suscripción a videojuegos de Microsoft.

Como ya sabes, actualmente la oferta de servicios de juego en la nube es variada, pero solo dos servicios destacan sobre el resto. Son GeForce Now y Xbox Cloud, y lo verdaderamente interesante es que, en realidad, no rivalizan, sino que se complementan, pues el de Microsoft ofrece acceso a títulos del catálogo de Game Pass, mientras que el de NVIDIA te permite jugar en la nube a tus propios juegos, es decir, a los que hayas adquirido en las principales tiendas digitales y que estén disponibles en el servicio.

Esto explica, y quienes me leen habitualmente saben que ya lo he comentado con anterioridad, que sea usuario de ambos, pues como indicaba antes, se complementan muy bien, y ambos tienen muchos más puntos positivos que negativos. Dicho lo cual, evidentemente no son perfectos, y en el caso de Xbox Cloud hay una limitación, que arrastra desde sus mismísimos orígenes, y que sí que reconozco que en múltiples ocasiones me ha parecido que le restaba valor al servicio.

Si tú también lo usas estoy bastante convencido de que ya sabes de qué estoy hablando y de que, en consecuencia, te alegrará mucho saber que Microsoft ya está probando el uso de teclado y ratón en Xbox Cloud. De momento, tal y como podemos leer en su blog oficial, el soporte de teclado y ratón se está desplegando para los insiders y, de momento, para una lista reducida de juegos y con algunas limitaciones, algo comprensible, claro, pues al fin y al cabo estamos hablando de que la novedad todavía se encuentra en fase de pruebas.

Para aquellos usuarios que no lo sepan, los juegos de Game Pass instalados en el PC se pueden jugar tanto con mando como con teclado y ratón, pero hasta ahora los de Xbox Cloud solo se pueden controlar con mando, algo que puede ser suficiente para buena parte de los juegos, pero que resulta una enorme limitación en otros. Por ejemplo, volviendo a mi experiencia personal y es algo que ya mencioné en aquel momento, esta limitación me pareció especialmente destacable cuando Microsoft Flight Simulator llegó a Xbox Cloud.