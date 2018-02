Un tipo pide a Microsoft 600 millones por actualización fallida a Windows 10

La agresividad de Microsoft a la hora de promover y gestionar las actualizaciones a Windows 10 desde sistemas operativos anteriores, fueron polémicas desde su lanzamiento y analistas y usuarios acusaron a Microsoft de falta de transparencia y del uso de herramientas intrusivas que fueron más allá de informar, recomendar y facilitar la transición.

Y llegaron las demandas como la que interpuso Teri Goldstein, una agente de viajes californiana que descubrió que su equipo con Windows 7 intentó actualizarse a Windows 10 sin su consentimiento. La actualización falló y Goldstein se puso en contacto con el servicio técnico de Microsoft, sin que éste le resolviera el problema de un equipo inutilizado durante varios días. Fue indemnizada con 10.000 dólares.

Ha habido otras demandas, tanto por actualizaciones no requeridas como por las fallidas, pero ninguna tan osada como la que nos ocupa y que protagoniza un tipo de Nuevo México llamado Frank Dickman, demandando a Microsoft en general y a Satya Nadella en particular después de que su computadora portátil ASUS 54L no se actualizara correctamente a Windows 10 desde Windows 7.

Dickman se puso en contacto con el soporte técnico de Microsoft y éstos lo derivaron a ASUS. El tipo dice que el fabricante no es una “fuente confiable” y exige una copia certificada por Microsoft del sistema anterior, Windows 7, en un plazo de 30 días o de lo contrario, exige una indemnización de 600 millones de dólares.

Un caso disparatado que seguramente se hubiera solucionado si el soporte técnico hubiera explicado al usuario la posibilidad que ofrece Microsoft de volver a Windows 7 en los primeros 30 días desde la actualización. O si Microsoft no estuviera obsesionado con subir la cuota de Windows 10 y promover un sistema de actualizaciones agresivo que no fue todo lo transparente y preciso que debería y ocasionó pérdida de tiempo, datos y productividad en algunos casos.

En cuanto a la cuantía solicitada, no sabemos lo que hará el tal Dickman con su portátil ASUS, pero ahí está la cifra: 600 millones de dólares.