Battlefield 1 se quedará sin actualizaciones mensuales en junio

DICE ha confirmado que Battlefield 1 dejará de recibir actualizaciones mensuales a partir de junio de este mismo año, un anuncio que no nos sorprende ya que esperamos que a finales de año anuncien la próxima entrega de la franquicia y que centren sus esfuerzos en aquella.

Battlefield 1 ha sido uno de los mejores juegos de acción en primera persona que ha llegado a la nueva generación y toda una demostración de buen hacer por aparte de DICE, no en vano lograron imponerse a Activision y al criticado y cuestionado Call of Duty: Infinity Warfare, que fue su rival directo por año de lanzamiento.

La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial han demostrado ser dos conflictos bélicos con un gran interés para los jugadores, tanto que gustan más que el enfoque moderno y futurista de otros como el ya citado Call of Duty: Infinity Warfare, una realidad que según los últimos rumores habría llevado a DICE a ubicar la próxima entrega de Battlefield en la Segunda Guerra Mundial.

Todavía no tenemos información oficial de esa nueva entrega, conocida temporalmente como Battlefield V, pero viendo los resultados que consiguieron con Battlefield 1 podemos dar casi por sentado que aquél volverá a llevarnos al pasado.

Aunque no se conocen los requisitos oficiales de Battlefield V para PC es evidente que será un juego multiplataforma desarrollado para PS4 y Xbox One, y que por tanto no traerá avances importantes a nivel técnico por las limitación que representan ambas consolas. Esto quiere decir, en resumen, que si pudisteis mover Battlefield 1 no tendréis problemas para disfrutar de la próxima entrega.

Más información: DSOGaming.