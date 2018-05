Análisis: Conan Exiles (PC Steam)

Total







8 Gráficos

Música y efectos

Interfaz y manejo

Jugabilidad

El pasado 8 de mayo salió, después de dos años de retrasos, el esperado Conan Exiles desarrollado por Funcom. Y es que, además de la prolongada espera, una de las razones por las que el juego ha generado anta expectación, es su ambientación en el mundo del clásico Conan el Bárbaro.

Aparte de las filtraciones, algunas personas ya pudieron disfrutar de este título hace algún tiempo a través de las pruebas de acceso anticipado que tuvieron lugar durante el mes de enero del año pasado, para Windows, y en agosto del mismo año, para Xbox One. Finalmente, y tras haber podido probar la versión final, os queremos ofrecer nuestro análisis.

Personaliza “al dedillo” a tu personaje

A la hora de crear nuestro personaje, contaremos con las opciones clásicas de elegir el sexo, además ciertos rasgos faciales como la forma de los ojos, el peinado y sus colores y la forma de tu cara. Sin embargo, el juego nos ofrece una opción, que sin duda ha causado bastante polémica, que nos permite la posibilidad de ir con nuestras vergüenzas al aire, y además también podremos personalizarlas en tamaño.

Los gráficos se perciben muy desarrollados, excepto por el pelo, detalle con el que todos los juegos acaban teniendo siempre problemas; me ha sorprendido el hecho de que están muy bien optimizados, en calidad media todavía se aprecian muy bien los detalles.

Enfréntate a tu propio exilio

Al comenzar con un personaje nuevo, apareceremos atados en una cruz en medio del desierto como castigo por nuestros supuestos crímenes. En ese momento aparecerá el mismísimo Conan que, tras liberarnos y bajarnos de la cruz, no tardará en dejarnos a nuestra suerte teniéndonos que apañárnoslas para sobrevivir. Tendremos que recolectar recursos con tal de crear herramientas que nos ayuden en nuestra supervivencia, y enfrentarnos a las monstruosas criaturas que habitan este mundo abierto de fantasía medieval.

Un mundo que está compuesto de varios biomas y entornos como desiertos, junglas, montañas nevadas, e incluso una ciudad maldita en ruinas, a la que no os recomendamos ir al comienzo del juego (bajo vuestra propia responsabilidad, “los cementerios están llenos de valientes”), en los que encontraremos cuevas que podremos explorar. Esto da una variedad muy grande y, dado que cuesta bastante desplazarse y llegar a hasta nuevas zonas para inspeccionarlas, nos dará muchas horas de entretenimiento.

La banda sonara ayuda muchísimo a la experiencia del juego, no solo te mete en el mundo, sino que además resulta útil a la hora dejugar, ya que cambiará si te están persiguiendo o si te atacan. Sin embargo, un detalle malo es que a veces estos cambios dejan algunos sonidos demasiado altos, cuando de repente o un animal haga un ruido fuerte, y quizás te dé un pequeño paro cardíaco.

Recoleta, crea y sobrevive

Nos encontramos unas mecánicas muy parecidas a las del Ark: Suvival Evolved en cuanto a la recogida de materiales y creación. Tendremos que ir creándonos una serie de herramientas de piedra para posteriormente, ir recogiendo materiales cada vez más refinados e ir creando más objetos más potentes y fuertes.

Por otro lado, sí que se nota una mejora en el sistema de combate, que está bastante mejorado. Al principio puede costar pillarle un poco el tranquillo, pero al rato acaba resultando bastante sencillo de usar: tenemos un ataque normal, un ataque cargado, la opción de protegernos ya sea con un escudo o a patadas, y un movimiento para esquivar.

Además, Conan Exiles ha añadido una nueva mecánica de escalada que, aunque parezca algo trivial y sin mayor importancia, es lo que nos va a dar las mayores posibilidades de supervivencia. Cuando la situación nos supere, como por ejemplo, si estamos siendo atacados por distintos enemigos y nos queda poca vida, siempre podemos huir subiéndonos a una palmera o escalando una pared o acantilado.

Repleto de seres y bestias que engloban tanto animales normales como hienas y antílopes, como bestias de fantasía como dragones o no muertos, además nos iremos encontrando con más humanos que al igual que nosotros, tratan de sobrevivir a su propio exilio. Conan Exiles nos presenta un mundo en el que casi todo lo que nos rodea intentará matarnos, incluidos los otros supervivientes, y en el que de manera poco frecuente encontraremos también algún NPC no hostil con el que podremos hablar y aprender nuevas habilidades.

Vívelo solo o acompañado

Conan Exiles nos ofrece la posibilidad de vivir nuestra aventura tanto de manera local individual, como en multijugador online. En el modo individual podremos elegir la dificultad, teniendo todo el mundo para nosotros solos, o para compartirlo en modo cooperativo con un amigo a nuestra elección. Este modo plantea claras ventajas para aquellas personas a las que no les gusten los multijugadores online, y cómo se desenvuelven los jugadores de sus comunidades.

Si en cambio lo que te gusta es estar en mundos repletos de gente como tú, también tendremos la posibilidad de unirnos al multijugador, con dos tipos de servidores: PvP, en el que nosotros y el resto de los jugadores además de tratar con los NPC y criaturas podremos mataros entre sí; y PvE, en el que no se permite el combate entre jugadores, aunque sí robarles.

A la hora de elegir el tipo de servidor que queremos, contaremos con una lista que se puede filtrar por continente, la población del servidor, y se nos presentarán, además de los servidores oficiales, los hospedados por terceros.

Conclusión

Conan Exiles es un juego todavía bastante mejorable. Su sistema de “crafteo” o creación de objetos se vuelve muy repetitivo, ya que no solo lo vemos en este juego, sino que es el mismo sistema clásico que apenas ha cambiado desde Minecraft, y que se siente muy parecido al del Ark; para mi gusto se acaba volviendo bastante aburrido.

Además, su interfaz de creación es muy confusa ya que la lista de los objetos que puedes crear sin herramientas especiales es muy larga, y el sistema para ordenarlos no ayuda a encontrar nada. Muchas veces cuesta conseguir ciertos materiales, no por la dificultad de la zona, si no por el hecho de no saber qué herramienta tenemos que usar para recolectarlo, pues el juego a ratos se pone muy “especialito” con el tema (me costó dos días descubrir la manera de extraer corteza).

Por el lado bueno, el juego es muy entretenido y con una estética muy atrayente. El sistema de combate es muy dinámico y fácil de usar y eso se agradece. Leer los logros del juego suele ser divertido ya que, en muchos tienes la sensación de que hasta el propio juego se ríe de ti. Además, siempre tienes esa curiosidad por llegar a una nueva zona a ver que hay allí ya que las criaturas y los NPC cambian en cada una, haciendo que puedas echarle muchas horas al juego fácilmente.

A continuación os dejamos los requisitos mínimos para la versión PC:

Procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Procesador: Intel Quad Core i5-2300 or AMD FX-6300

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) or AMD Radeon HD 7770 (1GB)

DirectX: Versión 11

50 GB de espacio disponible

Y los requisitos recomendados para sacarle el mayor partido al juego:

SO: Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 64 bit

Procesador: Intel Quad Core i7 3770K or AMD Ryzen 7 1600X

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: nVidia GeForce GTX 780 Ti/970 (High settings) and 1070 (Ultra settings) or AMD R9 290/AMD RX480 (High settings)

DirectX: Versión 11

50 GB de espacio disponible.

Conan Exiles ya está actualmente disponible para PC a través de Steam, en versión normal bajo un precio de 39,99€, y su edición especial de coleccionista “Barbaric Edition” por 69,99€. También disponible para consolas, el juego se puede encontrar a 44,99€ para PS4 y Xbox One.

Por Célia Ribeiro-Duarte Pérez