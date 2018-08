﻿ Gamescom 2018, todo lo que necesitas saber antes del evento » MuyComputer

El precio de los smartphones tope de gama se ha incrementado de forma significativa durante los últimos años, un proceso se estabilizará con el lanzamiento del iPhone X 2018.

Según los analistas de la firma TrendForce el iPhone X 2018 no supondrá un incremento de precio frente al iPhone X 2017, lo que significa que Apple mantendrá una estrategia claramente conservadora y que no piensa correr riesgos con su nueva generación de smartphones de gama alta.

Viendo lo que han hecho otros grandes del sector, como Samsung con el recién estrenado Galaxy Note 9 por ejemplo, la idea tiene mucho sentido, pero ya sabemos que Apple va por libre y que siempre que puede juega sus propias cartas de la manera que estima conveniente, así que no podemos evitar preguntarnos qué ha llevado realmente al gigante de Cupertino a apostar por un mantenimiento de precios, y la respuesta no es complicada.

iPhone X: unas ventas por debajo de lo esperado

El lanzamiento del iPhone X 2017 generó una gran expectación, pero el alto precio de venta y el interés que generaron los iPhone 8 y iPhone 8 Plus acabaron reduciendo las ventas del terminal por debajo de lo esperado. No hablamos de una diferencia pequeña, las expectativas de Apple estaban por las nubes pero no se cumplieron.

Esto no quiere decir que el iPhone X 2017 haya sido un fracaso, nada más lejos de la realidad, pero sí que confirma que no ha vendido como Apple quería y que por tanto su estrategia no fue del todo correcta. Con el iPhone X 2018 no esperamos cambios importantes más allá de la habitual renovación de hardware, así que inflar su precio de venta sin aportar cambios que lo justifiquen podría hundir sus ventas de forma desmesurada. Apple debería ser consciente de esa realidad, y por ello la predicción de TrendForce tiene mucho sentido.

Como podemos ver en la imagen adjunta el iPhone 9 de 6,1 pulgadas con pantalla IPS tendrá un precio de entre 700 y 750 dólares, el iPhone X OLED 2018 de 5,8 pulgadas costará entre 900 y 950 dólares y el iPhone X OLED 2018 de 6,5 pulgadas costará entre 950 y 1.000 dólares, cifras que coinciden a grandes rasgos con las que habíamos ido viendo en filtraciones anteriores y que resultan bastante sensatas y equilibradas.

¿Qué podemos esperar de lo nuevo de Apple?

Los tres terminales van a partir de una base y un diseño idénticos: formato 19:9 con muesca en la parte superior, acabado en cristal y metal y las líneas redondeadas que hemos visto en el iPhone X 2017.

El modelo IPS tendrá una única cámara trasera mientras que los modelos OLED tendrán una configuración de doble cámara trasera en vertical. Más allá de eso no habrá diferencias a nivel estético entre los tres terminales.

Por lo que respecta a las especificaciones ya hemos visto que habrá diferencias importantes: