HTC muestra en vídeo el Vive Cosmos VR

Vive Cosmos VR será el próximo casco de realidad virtual con el que HTC quiere ampliar su catálogo con un dispositivo que promete ser más cómodo, simple de usar y sobretodo más versátil, ya que podrá usarse tanto en el hogar como en movilidad.

Esa es la principal novedad de este Vive Cosmos VR. Ya no dependerá de la conexión a un PC aunque todavía no está claro que sea completamente independiente del procesamiento de otro dispositivo (¿smartphone?) como el Oculus Quest de Facebook.

Con un diseño similar al Vive Pro actual, la novedad técnica conocida es la inclusión de dos nuevas cámaras laterales, que ampliarán el rango de visión de las dos cámaras frontales. La salida del ecosistema que proporciona Steam VR a favor de uno propio (ViveRS) es otra de las novedades, pero en este caso más arriesgada teniendo en cuenta que la principal cuota de mercado y la principal oferta de distribución de juegos y aplicaciones está dentro de la plataforma de Valve.

Vive Cosmos VR ofrecerá una configuración de auricular y controlador de 6 grados de libertad y contará con unos controladores de seguimiento de movimiento compatibles con el ecosistema Vive, pero renovados, incluyendo unos joysticks en lugar del trackpad direcional, y un halo completamente redondo con un acabado con luces LED.

— HTC VIVE (@htcvive) 20 de febrero de 2019