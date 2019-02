Los televisores de Samsung vendrán con antivirus McAfee preinstalado

Estamos en la recta final del MWC 2019, y francamente no esperábamos una sorpresa de este nivel a estas alturas. McAfee ha confirmado que la nueva generación de televisores Samsung (series de 2019 en adelante) utilizarán McAfee Security for TV, una herramienta que la compañía define como una suite de seguridad totalmente adaptada al sistema operativo Tizen.

Como no podía ser de otra forma esta noticia ha generado una cierta polémica, y es comprensible, ya que siempre que hablamos de aplicaciones preinstaladas lo primero que pesamos es el temido “bloatware“. Sin embargo, debemos enfocar esta cuestión de una manera justa y tener en cuenta dos perspectivas enfrentadas para llegar a una conclusión equilibrada e imparcial.

Los televisores Samsung son un dispositivo más que se conecta a nuestra red doméstica, y como tal pueden ser el objetivo de ciertos tipos de ciberataques. No, Tizen no es un sistema operativo perfecto y no es inmune, cuando hablamos de software la perfección no existe, así que la integración de una herramienta de seguridad como McAfee Security for TV tiene sentido.

Preinstalar dicha aplicación puede parecer una mala opción, ya que da a entender que se está obligando al usuario a utilizarla, pero todo depende del prisma con el que se mire. Samsung ha confirmado que la decisión de preinstalar dicha herramienta obedece a un esfuerzo por mejorar la experiencia de uso de sus televisores desde el momento en el que se conectan, es decir, sin que el usuario tenga que llevar a cabo ningún esfuerzo, y ha dicho que aquellos que quieran prescindir de ella podrán eliminarla con total libertad.

¿Es inseguro Tizen? ¿Realmente necesita una solución de seguridad?

Ya lo hemos dicho anteriormente, ningún sistema operativo es totalmente seguro. La perfección no existe cuando hablamos de software y ciberamenazas, y en este caso estamos hablando televisores inteligentes, dispositivos que se conectan y navegan por Internet, que ejecutan aplicaciones complejas y que, además, permiten la reproducción de contenidos multimedia y de aplicaciones desde fuentes externas.

Todo esto representa un amplio abanico de posibilidades y de funciones, y también de peligros potenciales. Sí, Samsung podría reforzar la seguridad de Tizen como podría hacerlo Microsoft con Windows 10, pero esto no acabaría con la necesidad de contar con una solución de seguridad dedicada especialmente a la protección de dichos sistemas operativos.

El gigante surcoreano ha explicado que “McAfee Security for TV analiza las aplicaciones que se ejecutan en los televisores inteligentes Samsung para identificar y eliminar el malware“, una definición que encaja perfectamente con el concepto de antivirus tradicional, así que su papel queda claro y sí, tiene sentido.

Dado que podremos borrar la aplicación y reinstalarla en cualquier momento no veo mayor problema. Habrá que ver, eso sí, cómo afecta a la experiencia de uso y al rendimiento. En teoría su trabajo se limita a escanear las aplicaciones que ejecutamos y no se mantiene activo de forma permanente, así que su impacto debería ser mínimo.