Llega el momento de abandonar Windows 7, según Microsoft

Ya os lo adelantamos hace unos días, Microsoft quiere evitar que Windows 7 se convierta en un nuevo Windows XP, y para ello ha preparado dos grandes movimientos: avisar del fin del soporte antes de que se produzca y ofrecer, para las versiones profesionales, soporte extendido de pago.

Gracias a una filtración pudimos conocer todas las claves del soporte extendido de pago de Windows 7, un servicio que Microsoft limitará a las versiones Pro y Enterprise, y que se podrá contratar a partir del próximo mes de abril. Es importante tener en cuenta que dicho plan se ofrece de forma acumulativa y limitada, lo que significa que solo se mantendrá durante un periodo de tres años, y que los usuarios que contraten el segundo o el tercer año tendrán que pagar también por todos los anteriores.

En cuanto al aviso del final del soporte de dicho sistema operativo la idea que tenía Microsoft era clara y simple, mostrar una ventana emergente alertando al usuario de que el 14 de enero de 2020 Windows 7 dejará de recibir soporte. No teníamos claro qué diseño iba a utilizar la compañía de Redmond, pero gracias a los chicos de TechCrunch hemos podido ver todas sus claves.

Justo ayer Microsoft liberó un parche para Windows 7 que integra la función que permitirá activar la ventana emergente que vemos en la imagen adjunta, donde se puede leer claramente:

“El 14 de enero de 2020 será la fecha límite en la que Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad y soporte para equipos basados en Windows 7. Sabemos que los cambios pueden ser complicados, y por eso te contactamos con antelación, para ayudarte a guardar tus datos y archivos y a prepararte para lo que está por venir”.

En la parte inferior podemos ver una casilla que podemos marcar en caso de que no queramos que nos vuelva a aparecer este aviso, y en la parte de la derecha tenemos un botón de “saber más” que, imaginamos, llevará a una web oficial de Microsoft donde se orientará al usuario sobre las opciones que tiene para afrontar el final del soporte de Windows 7.

Aunque la actualización que incluye esta ventana emergente ya ha llegado a la mayoría de los equipos basados en Windows 7 no empezará a mostrarse hasta el 18 de abril, y en principio parece que se podrá desactivar sin problemas marcando la casilla de “no volver a recordar”.

Windows 7 es el mayor “enemigo” de Windows 10

Es un caso muy curioso, Microsoft tiene al “enemigo” en casa. Desde que se produjo el lanzamiento de Windows 10 la transición hacia dicho sistema operativo no ha estado al nivel que esperaba el gigante de Redmond. Ni la promoción de “obtén Windows 10 gratis” ni las limitaciones de soporte de nuevo hardware y de DirectX 12 sirvieron para animar a los usuarios de Windows 7 a dar el salto a dicho sistema operativo.

No es un tema que debamos tomar a la ligera, basta recordar que Windows 10 ha tardado más de tres años y medio en superar en cuota de mercado a Windows 7, y que actualmente éste último sistema operativo cerró el mes de febrero con una cuota de mercado del 38,41%, cifra que queda muy cerca del 40,30% que obtuvo en el mismo periodo Windows 10.

Si ponemos esto en perspectiva la conclusión es clara, a falta de poco más de ocho meses para el final del soporte de Windows 7 este mantiene prácticamente la misma cuota de mercado que Windows 10, una comparativa sencilla pero capaz de explicar por sí sola por qué hemos dicho que Microsoft tiene al enemigo en casa.

Tenemos claro cómo piensa afrontar Microsoft la transición que tendrá lugar en enero de 2020, poniendo sobre aviso a los usuarios y ofreciendo soporte extendido de pago a profesionales que no puedan, o no quieran, completar el salto a otro sistema operativo con soporte antes de dicha fecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy probable que acaben surgiendo situaciones impredecibles una vez que venza el soporte, como por ejemplo el aprovechamiento de vulnerabilidades ocultas que obliguen a Microsoft a lanzar parches de urgencia para evitar una catástrofe, así que estaremos atentos para seguir su evolución y contaros todas las novedades.

Todavía puedes actualizar a Windows 10 gratis

Aunque la promoción terminó hace más de un año lo cierto es que todavía es posible actualizar a Windows 10 gratis desde Windows 7. Para ello solo necesitamos tener a mano la licencia de nuestro sistema operativo (el conjunto de letras y símbolos que utilizamos para activarlo) y contar con una unidad de instalación de Windows 10.

Cuando procedamos a instalar Windows 10 y nos aparezca la ventana de activación podemos introducir la licencia de nuestra versión de Windows 7 y listo, el sistema operativo quedará activado y podremos disfrutarlo sin ningún tipo de problema. Esto también funciona con Windows 8.1, al menos al momento de escribir este artículo.

Antes de terminar es importante que tengáis en cuenta que cuando Windows 7 quede sin soporte seguirá funcionando como hasta ahora. No notaréis nada especial, y puede que pasen meses antes de que empiecen a surgir auténticos problemas a nivel de seguridad, pero esto no cambia el hecho de que pueden haber vulnerabilidades no conocidas funcionando en la sombra. Un sistema operativo sin soporte siempre es un riesgo, y como tal debemos evitarlo.