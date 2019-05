MachineGames ha confirmado que Wolfenstein: Youngblood no será una exclusiva de la Epic Store, ni siquiera de forma temporal, y que estará disponible desde el primer momento tanto en la plataforma digital de Bethesda como en Steam.

En su momento la propia Bethesda confirmó que iban a lanzar todos sus juegos en Steam, pero esto no impedía a la conocida publicadora negociar acuerdos temporales con Epic para lanzar algunos títulos como exclusivas en Epic Store, una opción que, de momento, parece que han decidido rechazar por completo.

Una buena noticia para los usuarios, sin duda, aunque por desgracia seguimos sin tener una fecha exacta de lanzamiento. Tampoco sabemos si Wolfenstein: Youngblood utilizará Denuvo, ni si veremos una versión para Linux, así que toca esperar.

Lo que sí está confirmado es que esta nueva entrega de la conocida franquicia de id Software está siendo desarrollada por MachineGames y Arkane Studios (Prey y Dishonored), que llegará a PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch y que estará protagonizada por las dos hijas del mítico BJ Blazkowicz, Jessica y Sophia Blazkowicz.

La acción nos llevará a la Europa de 1980, un continente que todavía sufre la ocupación nazi. BJ Blazkowicz desapareció en una misión que estaba llevando a cabo en Francia, así que nuestro objetivo será descubrir qué ha ocurrido y rescartarlo.

Habrá cambios importantes en la ambientación y también en la jugabilidad, ya que las hijas gemelas de Blazkowicz trabajarán de forma conjunta en el rescate de su padre. Podremos disfrutar de un modo cooperativo encarnando a ambas y también jugarlo en solitario con el apoyo de la IA del juego, que se ocupará de controlar a una de ellas.

Como podemos ver en el vídeo adjunto se mantiene la clásica apuesta por la acción frenética que ha definido a la franquicia en sus últimas entregas, y el apartado técnico se mantiene en un nivel sobresaliente. No tenemos detalles sobre sus requisitos técnicos en PC, pero podemos dar por hecho que si fuimos capaces de mover Wolfenstein II: The New Colossus podremos hacer lo propio con Wolfenstein: Youngblood.