Microsoft ofrecerá el alquiler de la consola Scarlett

Como te adelantamos la semana pasada, Microsoft ha anunciado el relanzamiento del programa Xbox All Access con varias novedades. La principal, el alquiler de la consola Scarlett una vez que esté disponible en las navidades de 2020.

Microsoft ha aprovechado el regreso de Xbox All Access para anunciar una oferta especial que permitirá conseguir la consola de nueva generación actualizando la suscripción a este interesante programa que combina hardware, servicios y juegos.

Para ello, los usuarios nuevos que se suscriban a Xbox All Access antes del 31 de diciembre de 2019, podrán actualizar el programa a la nueva Scarlett. En el caso de los compradores de Xbox One X podrán hacerlo en el mismo momento del lanzamiento (navidades de 2020), mientras que los que opten por la Xbox One S o la Xbox One S All-Digital Edition, podrán hacerlo seis meses después.

Además del alquiler de la consola Scarlett, el programa se ha renovado y ofrece el Xbox Game Pass Ultimate, que incluye el servicio multijugador en línea Xbox Live Gold y el Game Pass, la biblioteca que permite jugar ilimitadamente a un catálogo de más de 100 juegos y descuentos en la adquisición de otros títulos o expansiones.

Microsoft ha ampliado la disponibilidad de Xbox All Access más allá de Estados Unidos como te habíamos comentado, aunque de momento solo a Reino Unido (a partir del 5 de noviembre) y Australia (desde el 29 de octubre). No sabemos si terminará llegando a la Europa continental o Latinoamérica. Otra de las novedades es la posibilidad de contratar este programa fuera de la Microsoft Store, en minoristas como Amazon, GAME o Telstra.

Por si no lo conoces, este Xbox All Access es un buen negocio para los nuevos usuarios que piensan comprar alguna consola de Microsoft. El paquete es bastante más barato que pagar sus componentes por separado y, además, puede pagarse en plazos mensuales hasta completar los dos años del contrato. Una vez terminado, el cliente se queda con la consola.

Ahora, como un atractivo más y no menor, permitirá conseguir la nueva Scarlett actualizando el servicio una vez esté disponible la consola en las navidades de 2020. Los precios son de 30,99, 22,99 y 19,99 mensuales (durante dos años) para las tres ofertas disponibles respectivamente con las consolas X, S y S Digital. No se conoce el precio para financiar la nueva consola.