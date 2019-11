Los mensajes autodestruibles de WhatsApp están más cerca de convertirse en una nueva característica del servicio de comunicaciones de Facebook. La función de la que tuvimos constancia el mes pasado, ha sido añadida a la última beta de la aplicación y ya hay usuarios probándolo.

La han descubierto en WaBetaInfo y lo cierto es que de lo que se sabía a lo que ya hay, ha habido más de un avance. El más destacado es que los usuarios de la versión beta ya deberían poder ir probando los mensajes autodestruibles de WhatsApp, pues hasta ahora el proceso de prueba estaba en beta cerrada. Además, hay otras novedades, si bien la más importante es este paso.

Si en la versión inicial solo había dos límites de tiempo para el borrado de mensajes, de 5 segundos o 1 hora, ahora hay cinco opciones disponibles: 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes y 1 año. ¿Le falta 1 minutos, quizás? Sea como fuere, sigue en desarrollo y esto podría cambiar para cuando lancen la versión estable. Lo que no parece es que vayan a dejar programar al libre albedrío.

Con todo, queda bastante trabajo por hacer para que los mensajes autodestruibles de WhatsApp sean verdaderamente útiles, y es que por el momento no es posible elegir la eliminación de mensajes concretos, sino que, una vez aplicada, la función afecta a toda la conversación. Es decir, elimina todo el historial del chat en el que estemos, por lo que hay que ir con cuidado.

Por otro lado, la programación del borrado no funcionará con todas las conversaciones por igual, ya que los administradores de los grupos tendrán la potestad de facilitar o no la opción, activándola para que pueda ser utilizada por todos los miembros del grupo.

No obstante, cabe recordar que cualquier usuario puede borrar sus mensajes a mano, esto sí que no cambia. Y en todo caso, el borrado tampoco garantiza que el contenido del mensaje vaya a desaparecer: ni en WhatsApp ni en ninguna otra aplicación que se use a través de una pantalla.

Dicho lo cual, si te apetece probar los mensajes autodestruibles de WhatsApp, necesitarás instalar la versión 2.19.348 de la beta de la aplicación para Android.