Chromebook Flip C436, ASUS eleva el nivel de Chrome OS

CES 2020. Los Chromebooks son considerados a menudo como dispositivos económicos y de bajas prestaciones. Y así es una buena parte de la oferta existente. Google y sus socios han pensado que es hora de cambiar el paso y el Chromebook Flip C436 de ASUS, como hiciera el Samsung Galaxy Chromebook, eleva el nivel de los ordenadores personales con el sistema operativo Chrome OS.

ASUS promete una experiencia «sublime» de Chrome OS. Y por hardware no será. Realmente bonito este Chromebook Flip C436 en formato convertible con su chasis de magnesio que deja el peso en apenas 1,1 kg y un acabado Aerogel White en plata transparente que cambia de color al mirarlo desde diferentes ángulos.

Su pantalla es de 14 pulgadas con resolución FHD y cubre el 100% del espacio de color sRGB. Gracias a la reducción de biseles, ASUS dice que equivale en tamaño total a un portátil de 13 pulgadas. Su pantalla es una multitáctil que soporta lápices ópticos activos con detección de presión hasta 4.096 niveles para dibujar y tomar notas.

Como vimos con el modelo de Samsung, su hardware interno confirma el salto de nivel. Certificado para el Proyecto Athena de Intel, monta procesadores de décima generación Core, hasta 16 Gbytes de RAM y SSD M.2 de hasta 512 Gbytes, ampliables con el almacenamiento adicional en el servicio en nube Drive que ofrece Google para todos los Chromebooks.

El teclado está retroiluminado y tiene una distancia de desplazamiento de tecla de 1.4 mm, por lo que la escritura debería ser bastante cómodo. Si necesitas seguridad adicional, también hay un sensor de huellas digitales integrado en el botón de encendido.

Soporta Wi-Fi 6, dispone de dos puertos USB tipo C, una ranura para tarjetas microSD y un conector jack para auriculares de 3.5 mm. Un conjunto de cuatro altavoces certificados por Harman Kardon rematan el toque premium que respira este portátil.

ASUS no ha proporcionado una fecha de lanzamiento o precio para este Chromebook Flip C436, pero debería estar disponible en algún momento de este semestre. Por hardware ya no valen excusas. Los Chromebooks son la punta de lanza de la plataforma de Google para PCs con ventas que no han parado de crecer desde su lanzamiento y, de hecho, son los únicos equipos que han sido capaces de batir a Windows en algunos segmentos de mercado como el educativo.

Todo lo que ha llegado de las aplicaciones Android y Linux han sido un refuerzo para un Chrome OS que hoy por hoy se ha alejado del funcionamiento inicial limitado a la nube y aunque muchos usuarios de Linux preferirían algo parecido a una distribución GNU estándar no cabe duda que las mejoras en software junto al mayor nivel de hardware los posiciona como equipos a tener en cuenta. Ya vimos en nuestro último especial sobre los Chromebooks que no son equipos para todos los usuarios, pero sí muy adecuados para otra parte de ellos que valoran su simplicidad, facilidad de uso, administración, rendimiento y seguridad.