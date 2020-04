De vez en cuando, escuchamos sobre fugas de código fuente para juegos, pero la mayoría de las veces, esos juegos ya no se mantienen ni se venden. Sin embargo, en esta ocasión han sido dos de las joyas principales de Valve las que han sufrido de esta exposición, con la filtración completa de los códigos de CS:GO y Team Fortress 2.

Por su parte, Valve no ha tardado en pronunciarse a través de los distintos canales y redes sociales oficiales, confirmando la veracidad del código fuente filtrado, restándole importancia al mismo. Y es que parece ser que este código fuente aparentemente provino de antiguos licenciados de su motor de juegos, que obtuvieron estos juegos en 2017, y los cuales de hecho, fueron ya filtrados en 2018.

We have reviewed the leaked code and believe it to be a reposting of a limited CS:GO engine code depot released to partners in late 2017, and originally leaked in 2018. From this review, we have not found any reason for players to be alarmed or avoid the current builds.

— CS:GO (@CSGO) April 22, 2020