Consigue un año de PS Now y tres meses de PS Plus gratis con la tarjeta PlayStation

Hoy más que nunca, nuestra consola se ha convertido en mucho más que sólo un centro de ocio. Gracias a los videojuegos hemos podido salir a la calle, hablar y conectar con nuestros amigos, y por qué no, ahora incluso ganar algo de dinero extra. Y es que la nueva tarjeta PlayStation llega como el complemento perfecto para cualquier gamer, ofreciéndonos una buena selección de ventajas en forma de descuentos, juegos y servicios gratis, e incluso un ahorro en nuestras facturas domiciliadas.

¿Pero cuál es el truco? Ninguno. Se trata de una tarjeta de débito completamente gratuita, sin cuotas de mantenimiento ni comisiones ni permanencia mínima, por lo que tan sólo gastaremos el dinero de nuestras propias compras. Sin embargo, la Tarjeta PlayStation nos irá devolviendo un 0,5% de todas las compras que realicemos con ella en forma de crédito para PSN, así como otro 0,5% adicional sobre nuestros recibos de luz, agua, gas, móvil o Internet que tengamos domiciliados en la cuenta corriente vinculada a la Tarjeta PlayStation.

Un ahorro que si ya de por sí nos viene bien en cualquier momento, cobra un atractivo especial teniendo en cuenta la inminente llegada de algunos títulos exclusivos de PS4 como The Last of Us II o Ghost of Tsushima, uno de los próximos lanzamientos más esperados de este año como Cyberpunk 2077, o primer exclusivo de próxima generación, Godfall.

Aunque no todo se centrará en los próximos lanzamientos. Por tan sólo darnos de alta en la Tarjeta PlayStation y gastar los primeros 20 euros, comenzaremos a percibir las primeras ventajas adicionales como una suscripción de tres meses de PS Plus o un juego digital a elegir entre «El mundo de nubla», «Timothy VS Aliens» o «CoolPaintR VR». Además, si entre los ocho diseños de tarjeta disponibles elegimos uno de los dos diseños de Assassin’s Creed, en lugar de estos beneficios, recibiremos 25 euros en nuestra cartera de PSN.

Disfruta todavía más de la Tarjeta PlayStation este verano

Pero los beneficios tampoco acaban aquí. Todos los usuarios que contraten una cuenta en Liberbank asociada a una tarjeta PlayStation antes del próximo día 6 de julio contarán con un beneficio adicional a los anteriormente descritos: doce meses de acceso a PS Now, el servicio de juego en la nube de Sony, totalmente gratuitos y con el único requisito compartido de realizar un gasto de al menos 20 euros con la tarjeta PlayStation.

Pero sin duda la gran ventaja es que tanto la contratación de la cuenta Liberbank como la Tarjeta PlayStation se pueden realizar de manera completamente on-line, en cuestión de minutos y apenas unos clics.

Cómo contratar la Tarjeta PlayStation

Para ello, tan sólo tendremos que acceder a la promoción a través de este enlace directo y seguir los pasos indicados en la web tales como la selección del diseño y regalo adicional de nuestra tarjeta, y los datos de inscripción y creación de la cuenta bancaria Liberbank que asociaremos a la misma.

Además, aunque recibiremos la tarjeta física por correo ordinario, en un plazo máximo de 72 horas, desde el mismo momento en el que la contratemos, podremos comenzar a utilizar la tarjeta PlayStation a través de la app de banca on-line de Liberbank.

PS Now toda una vida de juegos con PS4, PS3 y PS2

PlayStation Now es un servicio de streaming de juegos de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4 en la nube, ejecutándose de manera remota y enviando la imagen a través de internet a nuestro televisor.

Este servicio por suscripción nos permitirá jugar vía streaming a un gran catálogo de juegos estrenados a lo largo de las tres últimas consolas de Sony (con la gran ausencia de la PlayStation One forzada por la PlayStation Classic), y que pondrá a nuestra disposición más de 600 títulos sin la necesidad de CD’s, ningún tipo de descarga ni instalación.

Entre otros, destacan títulos clásicos como Ape Scape o Dark Cloud 2, de la PS2, grandes títulos como la saga Uncharted de PS3, y títulos más recientes de la PS4 como Until Dawn, Mortal Kombat X, Last of Us, Bloodborne, WWE 2018, Limbo, o Sonic Generations. Además, Sony ya ha prometido que este catálogo irá en aumento, incluyendo nuevos juegos de forma mensual.

Juega dónde y cuándo tú quieras

Pero este servicio no estará limitado en exclusiva para la consola, habiendo sido añadida recientemente la compatibilidad de uso a través de ordenadores con Windows. Esto nos permitirá, mediante la sincronización a través del DualShock 4, acceder y jugar a todos los juegos a través de nuestro PC.

Algo que hará relucir otra de las grandes ventajas de PS Now, ya que podremos transferir nuestros datos guardados directamente de la nube a nuestra consola y viceversa; lo que nos permitirá poder jugar sin necesidad de tener una conexión a Internet, manteniendo todos los progresos y logros conseguidos.

¿Qué requisitos debo cumplir?

Más allá de los requisitos de la contratación de la cuenta Liberbank y la tarjeta PlayStation, deberemos cumplir los siguientes requisitos para poder participar en la promoción adicional para los 12 meses de PS Now gratuitos:

Ser persona física al inicio de la Promoción, y mayor de 18 años durante la vigencia de la misma

Tener residencia fiscal en España

Ser nuevo cliente de la entidad bancaria

Contratar online la Cuenta PlayStation y la Tarjeta de débito PlayStation (cualquier diseño) a través del proceso de contratación online hasta el 6 de julio del 2020 inclusive

Firmar los contratos por SMS entre antes del 6 de julio del 2020

Realizar un consumo mínimo de 20€ con la Tarjeta PlayStation antes del 6 de julio de 2020

