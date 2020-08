Nintendo prepara una nueva Switch 4K y grandes lanzamientos para arroparla

Suena increíble y quizás lo sea, pero los rumores han acertado bastante en los últimos tiempos con respecto a los planes de Nintendo y ahora se habla nada menos que de una nueva Nintendo Switch 4K que además no llegaría sola, sino arropada por nuevos lanzamientos de peso.

Es lo que publican en Bloomberg, donde incluso se aventuran a señalar el primer trimestre del año que viene como ventana de lanzamiento para la nueva Nintendo Switch 4K. Y en cuanto a las novedades que traería la revisión de la consola japonesa, la más llamativa ya está dicha: soporte para resolución en 4K, aunque por fuerza no debería ser la única.

A principios de semana ya surgió el rumor de una nueva Nintendo Switch con la que plantar un poco de cara a las inminentes PlayStation 5 y Xbox Series, pero sin aportar datos concretos acerca de en qué consistiría la actualización. Sí se elucubró con que podría estar enfocada en la sobremesa, y no en la movilidad como lo estuvo Nintendo Switch Lite, pero hasta ahí.

La información que llega ahora no es mucho más concisa, salvo por apuntar a una Switch 4K y a que grandes títulos la acompañarán en su lanzamiento. Sin embargo, una Switch 4K, por más que no se trata de 4K nativo sino de un reescalado al estilo del que implementarán las nuevas consolas de Sony y Microsoft, requiere actualizar sí o sí el hardware de Nintendo Switch.

Por supuesto, la resolución de esta Switch 4K se refiere únicamente al modo sobremesa, no al móvil, donde tamaña resolución no solo no tiene sentido, sino que encarecería en producto considerablemente. En todo caso, no hay nada confirmado por el momento por parte de Nintendo, así que habrá que esperar a tener las noticias de primera mano para saber algo a ciencia cierta.

¿Tiene sentido un salto semejante, una Nintendo Switch 4K? Cabe repetir que se trata de un rumor, pero que este viene de una fuente fiable que ha acertado en el pasado y la idea casa bastante bien con otro rumor previo que apuntaba a que la sucesora de Nintendo Switch contaría con soporte de reescalado inteligente vía NVIDIA DLSS 2.0, lo que de nuevo significa actualización del hardware.

Además, indica la misma fuente que esa sería una de las razones -el coronavirus sería otra, sí- por las que los grandes lanzamientos se han resentido este año en Nintendo Switch: la compañía se estaría preparando para el salto de resolución… ¿tal vez con un nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild con el que apadrinar esta supuesta Switch 4K?