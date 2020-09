Huami acaba de anunciar la última incorporación a su línea familia de wereables Amazfit con la llegada de la Amazfit Band 5, una nueva banda inteligente de precio económico que suma serie de funciones de seguimiento y monitorización del estado físico junto con la nueva conectividad con la asistente de voz de Amazon.

Si bien a primera vista parece que la Amazfit Band 5 tiene las características típicas de este tipo de pulseras deportivas, con un podómetro y un monitor de frecuencia cardíaca, también podremos encontrar algunas funciones normalmente relegadas a modelos más avanzados e incluso limitadas para los smartwatches, como su monitor OxygenBeats para la saturación de oxígeno en sangre. Además, su monitor de frecuencia cardíaca BioTracker 2 no se limitará a las mediciones comunes, sino que contará con un control de la frecuencia cardíaca continuo acotando nuestras pulsaciones en reposo y las zonas de frecuencia cardíaca, pudiendo así alertarnos cuando éstas sean anormalmente altas.

Esto junto con el nuevo sistema PAI, o Sistema de Evaluación Inteligente de Actividad Personal, podrá crear un perfil personalizado con nuestros datos para que, a través de la interpretación de nuestra frecuencia cardíaca diaria, se nos vaya asignando una puntuación que podrá ser usada para determinar cuánta actividad necesitamos para mantenernos en una forma saludable.

Pero no todas sus funciones se limitarán al ámbito deportivo, ya que como bien decíamos, la nueva incorporación de la compatibilidad con Alexa implica que la Amazfit Band 5 sumará un componente inteligente adicional, sumando todos los controles por voz de la asistente para crear temporizadores y alarmas de reloj, controlar nuestro hogar inteligente, e incluso realizar algunas acciones directamente en nuestro teléfono como iniciar, responder o colgar llamadas.

En cuanto a sus especificaciones, lo primero que destaca es la inclusión de una pantalla AMOLED de 1.1 pulgadas con una resolución de 126 x 294 y que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en la gran mayoría de bandas fitness y relojes inteligentes, no contará con una función always on. Y es que la Amazfit Band 5 apuesta por el ahorro de energía, ofreciendo hasta 15 días de autonomía entre cargas bajo un uso continuado.

Aunque tampoco se puede obviar la presencia de 16 GB de memoria RAM, bastante superior a la media, y que nos permitirá controlar sin problemas cualquier aplicación deportiva junto con otras aplicaciones de música o el propio control de Alexa.

Así pues, finalmente llegamos a su precio, que siguiendo la línea de esta marca nos vuelve a sorprender con un potente dispositivo que apenas alcanzará los 49,99 dólares. En cuanto a su disponibilidad, por el momento parece que la Amazfit Band 5 sólo ha aterrizado en la web estadounidensde de Amazon, aunque se espera ya que llegue al resto de mercados durante el mes de octubre.