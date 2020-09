[Opinión] La compra de Bethesda por Microsoft a través de la adquisición de su matriz ZeniMax Media, ha caído como una bomba en la tecnología mundial y en especial en la supermillonaria industria de los videojuegos. Y no es, a mi juicio, una buena noticia para la comunidad global de jugadores y en especial para los que jugamos en PC preferentemente.

Vaya por delante que no me gustan nada este tipo de operaciones de compra, habituales en las grandes empresas, pero que en la mayoría de ocasiones suponen concentración, aumento de monopolio en algún segmento de mercado y provocan dos grandes grupos de damnificados. Por un lado empleados que irán al paro ante los recortes de plantilla que se producen indefectiblemente cuando los ejecutivos tratan las «sinergias» y por otro, los consumidores que pierden alternativas, libertad de elección y pagar precios más elevados por los productos relacionados.

Hablo de la compra de Zenimax porque toca hoy, pero (con las peculiaridades de cada operación) pienso de una manera similar de otro bombazo de este mismo septiembre: la compra de ARM por NVIDIA. Y no digamos nada si Oracle termina comprando TikTok gracias a las amenazas de Trump y un uso pernicioso de la «seguridad nacional» influyendo de manera vergonzante en un sistema de mercado capitalista del que presume el presidente de EE.UU., y que compromete el buen desarrollo del comercio mundial.

La compra de Bethesda

Microsoft ha pegado un puñetazo en la mesa con esta operación y dejando a los economistas e inversores la valoración del precio (7.500 millones de dólares) creo que el gigante del software acierta de pleno pensando en el objetivo de impulsar su división de juegos.

Y más allá. Los videojuegos son a mucha distancia la principal industria del entretenimiento mundial y no solo mueven código digital o consolas. Los ingresos relacionados son colosales incluyendo ordenadores personales, periféricos, accesorios y todo tipo de componentes especializados que no se venderían si quitamos los juegos de la ecuación. ¿Qué consumidor gastaría 500-600-800 euros para comprar una gráfica dedicada si no tuviera juegos?

Y a todo ello hay que sumar los nuevos servicios de suscripción para juegos, on-line o streaming, que jugarán un papel fundamental en los años venideros. En materia de sistemas operativos para jugar en PC qué decirte que no sepas. Una parte de ordenadores se venden con Windows (y no con otros S.O) pensando en los juegos. Resumiendo: la influencia y relevancia del Gaming es hoy enorme en la industria tecnológica, incluyendo el segmento del PC.

Con la compra de Zenimax, Microsoft mejora de manera sustancial su posicionamiento en el sector del videojuego, incorporando productoras y estudios de videojuegos muy relevantes como Bethesda, id Software o Arkane a la familia Xbox. Y franquicias millonarias como The Elder Scrolls, Doom o Fallout por citar solo algunas.

El momento elegido para la operación también es importante, a un par de meses de distancia del lanzamiento de las nuevas consolas Xbox Series X y Series S que hoy parecen mucho más atractivas que ayer. Lo mismo podemos decir del Xbox Game Pass, un servicio que sumará calidad y cantidad con los nuevos juegos y se convertirá en una suscripción obvia para los jugadores de esta plataforma.

Pero, más allá de las ventajas para los fieles de Microsoft, conviene preguntarse si esta operación beneficia a la comunidad global de jugadores. Creo que no y por varios motivos.

La guerra de los juegos exclusivos

En la sede central de Redmond todavía duele haber perdido frente a Sony la batalla de la actual generación de consolas. Y no por poco, ya que PS4 ha barrido a Xbox One duplicando sus ventas. Se vio venir desde el primer minuto gracias al clamoroso error de obligar a los jugadores a pagar 100 dólares más por un periférico Kinect que en 2013 no importaba a nadie.

Kinect y el aumento de precio influyó, no cabe duda, al igual que el DRM o el soporte a juegos usados, pero Microsoft muy pronto dio marcha atrás a la estrategia, eliminó Kinect y abarató la consola y sin embargo las ventas no se recuperaron. Aquí llegamos al verdadero quid de la cuestión, el mayor (y mejor) número de títulos exclusivos de PS4.

La compra de Bethesda y del resto de estudios mejorará la situación de Xbox en este importante apartado, pero perpetuará la guerra de las exclusivas que Microsoft ha estado librando con Sony (y Nintendo) durante años, algo que inevitablemente perjudicará a los jugadores que solo posean uno de los sistemas.

En este sentido, el director de Microsoft Xbox, Phil Spencer, dijo a Bloomberg que la compañía respetará el acuerdo de Bethesda con Sony para el lanzamiento de títulos como Deathloop y Ghostwire: Tokyo como exclusivas de PlayStation 5 por un período limitado. hasta ahí. El resto de juegos se administrará «caso por caso», destaca Spencer. ¿Sabes lo que ello significará?

Aunque el CEO de Microsoft, Satya Nadella, explicó que la compañía planea hacer que su contenido de juegos esté «ampliamente disponible», no está claro qué significará eso en el futuro, especialmente si necesita sus propias exclusivas para defenderse de las grandes franquicias de Sony como God of War, Uncharted y muchas otras.

Xbox Game Pass

El servicio de juegos por suscripción es otro elemento de preocupación para los jugadores que apuesten por las alternativas. Los que usen la plataforma de Microsoft parece que se beneficiarán a corto plazo con el añadido de las grandes franquicias de Zenimax.

¿Y después? ¿Y si Microsoft sigue los pasos de otros como Apple con Arcade y publica algunos o todos sus juegos únicamente para Game Pass? Ello obligaría a suscribirse al servicio a quien quisiera jugar determinados títulos e incluso a los que ya hubieran comprado una consola de Microsoft.

Game Pass está funcionando muy bien como está y ayer mismo supimos que había superado los 15 millones de suscriptores, pero se abren dudas sobre su funcionamiento futuro tras la compra de Bethesda. Tendremos que esperar para conocer las decisiones que tome Microsoft al respecto y su capacidad para remodelar la industria de los videojuegos.

¿Y Vulkan? ¿Y Linux?

Vulkan es la máxima alternativa (y prácticamente la única) a DirectX, la base tecnológica que a modo de librerías multimedia ha permitido a Microsoft conseguir una influencia enorme en el desarrollo de videojuegos y por ende en todo el sector. Y exclusivas para Windows, claro.

Algunos de los estudios que pasarán a ser propiedad de Microsoft usan Vulkan para el desarrollo de juegos. Y entre todos ellos destaca id Software con un trabajo sobresaliente en los últimos Doom, que confirman que las alternativas a DX existen, solo hay que explotarlas.

Aunque no es probable que Microsoft penalice a un estudio como id ya que sería tirarse piedras contra su propio tejado, da por seguro que tampoco va a favorecer en ningún sentido que Vulkan pueda algún día convertirse en una alternativa necesaria.

Y relacionado, lo mismo con Linux (y macOS). Si el sistema operativo libre ya está penalizado en número de juegos es sencillo imaginar que su número se reducirá aún más cuando los estudios de Zenimax estén bajo el paraguas de Microsoft. La idea de Microsoft era y es potenciar Windows como plataforma de juegos y conectarlo cada vez más con las Xbox.

Por todo ello, creo que la compra de Bethesda por Microsoft (y el resto de estudios) es una mala noticia para la comunidad de jugadores que sueña con las alternativas y la multiplataforma, con capacidad para jugar los grandes títulos (si es de manera cruzada más que mejor) en cualquier tipo de equipo, sea PC, consola o dispositivo móvil.

Si bien dejamos un pequeño margen para la esperanza ya que hay que esperar a los movimientos de Microsoft, 7.500 millones de dólares es una cantidad de dinero descomunal para estudios de videojuegos y compañías cotizadas se ven en la obligación de monetizarlo. ¿Cómo lo ves tú?