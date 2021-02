Ya llevamos años hablando de (y esperando) el iPhone plegable, un dispositivo para el que Apple ya cuenta con varias patentes, y que estaría en la línea de los esfuerzos que están realizando otras tecnológicas para ofrecer dispositivos de este tipo. Y es que ya en 2017 empezamos a hablar de los planes de Apple en este sentido en 2017, y desde entonces han sido muchos los rumores, informaciones sobre patentes e incluso diseños conceptuales que nos han ayudado a imaginar cómo podría ser el iPhone plegable.

A día de hoy seguimos sin certezas al respecto, y ni siquiera hay una fecha estimada para su llegada al mercado, si bien se ha especulado con 2022, pues es posible que ni siquiera se haya decidido todavía el diseño definitivo. Según han ido apuntando los rumores, Apple estaría probando dos diseños para el iPhone plegable, uno del estilo del Samsung Galaxy Fold, con estilo de libro, y otro que recordaría al Samsung Galaxy Z Flip y al Motorola Razr. Optar por un factor de forma u otro no es una tarea sencilla, por lo que probablemente sea una decisión que lleve tiempo.

Sin embargo, y según publica hoy Phonearena, parece que Apple sí que ha tomado una decisión importante (y añado que llamativa) en lo referido al iPhone plegable, y es que será un producto especialmente dirigido a los más jóvenes. Y para llegar a tal conclusión se basan en un elemento más importante de lo que parece: los colores. Con el iPhone 5C Apple abandonó la exclusividad del blanco y del negro gris espacial, pasando a ofrecer su smartphone en colores vivos y llamativos, en un esfuerzo por hacerlo atractivo para audiencias más jóvenes.

Ahora, según los rumores, Apple podría estar pensando en repetir esa misma estrategia con el iPhone plegable, algo que encajaría con la elección de colores, y que además podría llevar asociado algo que no nos esperábamos, y es que sea un smartphone «económico». Y sí, entrecomillo lo de económico porque siendo de Apple está claro que no será barato, pero en contra de lo que cabía esperar, no se situará en la parte alta de la lista de precios de los smartphones de Apple.

Así, sabiendo esto, tiene sentido pensar que Apple se decantaría por el formato del Z Flip para su iPhone plegable, puesto que el coste de producción sería bastante más bajo que el de un dispositivo de tipo libro como el Galaxy Fold y firmado por Apple, con casi total seguridad sería más caro que un iPhone normal. No obstante hablamos de Apple, así que nos podemos llevar una sorpresa en cualquier sentido.