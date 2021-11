SEGA considera invertir en nuevos juegos y estudios

Apenas unos días después de anunciar su asociación con Microsoft, SEGA vuelve a ser el centro de las miradas tras haberse publicado el último informe anual de la compañía. Y es que según comparten desde VGC, SegaSammy, la compañía matriz, se ha revelado que la compañía está considerando invertir un total de 100.000 millones de yenes (aproximadamente 764,1 millones de euros) en el desarrollo de nuevos juegos, e incluso la posibilidad de adquirir nuevos estudios y desarrolladoras de videojuegos, tanto de Japón como del resto del mundo.

Una decisión que sin duda no pasa desapercibida, contando actualmente la compañía con una red de estudios bastante extensa, considerada de hecho una de las más potentes de toda la escena, contando con: Creative Assembly, conocida por las sagas Total War; Sports Interactive, conocida por los Football Manager; Relic Entertainment, con su recién estrenado Age of Empires IV; Atlus, con una de las mayores apuestas en juegos de anime o temática japonesa como la saga Persona; Amplitude, conocidos por Humankind; y Two Point, con numerosos simuladores homónimos como Two Point Hospital.

«La forma en que las personas interactúan con los juegos se está volviendo más diversa y el ecosistema está creciendo exponencialmente. En este contexto, SEGA quiere ir más allá de los límites de los juegos convencionales y asumir el desafío de crear superjuegos que entusiasmen a la comunidad de jugadores, que es una red de relaciones diversas«, aseguraban desde SegaSammy en sus últimas declaraciones.

Por su parte, Yukio Sugino, presidente y director de operaciones, ha comentado que «este tipo de adquisiciones que mejoran nuestra funcionalidad definitivamente serán una fortaleza importante a largo plazo, y continuaremos explorando de manera proactiva las inversiones desde este punto de vista«.