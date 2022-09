Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXXIX)

Cerramos la actualidad de la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo los últimos siete días.

NVIDIA GeForce RTX 40. El lanzamiento de la esperada nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA no nos ha dejado indiferentes y es que el salto de arquitectura de Ampere a Ada Lovelace es notable y ya tenemos ganas de ver hasta dónde puede llegar esta nueva generación llevada al límite.

Windows 11 22H2. El lanzamiento de la primera actualización mayor de Windows 11 ha sido otra de las noticias de la semana. No trae todo lo que esperábamos, pero tras analizar sus novedades, nos planteamos si esto es una mala noticia o, al contrario, una política más inteligente por parte de Microsoft.

Analizamos el iPhone 14 Pro Max. Con todo el respeto del mundo al resto de miembros de la nueva generación de móviles de Apple, probamos en detalle su buque insignia y te explicamos la razón por la que nos encontramos frente a un dispositivo absoluta e indiscutiblemente sobresaliente.

De RTX 30 a RTX 40, ¿cómo es el salto generacional?. Analizamos a fondo lo que significa la nueva y sorprendente generación de tarjetas gráficas de NVIDIA repasando los ocho puntos clave de la arquitectura Ada Lovelace y las nuevas tecnologías que llegan de su mano.

Probamos la silla Newskill Banshee. Ya sea por trabajo o por ocio, al final de cada día pasamos muchas horas sentados en una silla. Así, es fundamental hacer una buena elección al respecto, tanto por comodidad como por salud. ¿Da la talla la Newskill Banshee? Te lo contamos al detalle con videoanálisis incluido.

Filtración masiva de vídeos de GTA 6. El juego de Rockstar es uno de los más esperados, candidato a ser superventas desde su primer día en el mercado y, aunque no es seguro, muchas señales apuntan a que llegará al mercado el año que viene. Para abrir boca, un hacker ha filtrado hasta 90 vídeos de las fases iniciales de su desarrollo.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un procesador nuevo? La compra de un nuevo procesador para actualizar nuestro PC es un proceso emocionante y lleno de ilusión que, no obstante, puede acabar mal si no tenemos en cuenta determinados detalles. Pero no te preocupes, aquí te contamos los cinco errores que debes evitar, para asegurarte un acierto.

Probamos la barra de sonido Sonos Ray. Un dispositivo capaz de superar las ya buenas expectativas que genera y es que las grandes esencias vienen en frascos pequeños, dice el refranero, y parece que el dicho se confirma al probar esta barra, de diseño compacto pero con una calidad de sonido inconmensurable.

Logitech G, disponibilidad, precio u especificaciones. La apuesta de Logitech y Tencent es arriesgada, pero se agradece que venga a enriquecer el ecosistema de consolas portátiles, además de suponer una apuesta por las plataformas de juego en la nube. ¿Dispositivo visionario o accidente a punto de ocurrir?

GeForce RTX 4090. Aunque toda la nueva generación de NVIDIA supone un gran salto tecnológico, la RTX 3090 será durante bastante tiempo la tarjeta gráfica más potente del mercado, y por ello también la más codiciada. Comparamos su núcleo gráfico, NVIDIA AD102, con la anterior generación.

HP Instant Ink, tinta y reciclaje desde 0,99 euros. Con este servicio de HP ya no tendrás que volver a gastar tanto dinero en cartuchos de tinta, y tu impresora no se quedará nunca más inutilizada y sin tinta porque tu presupuesto no te permita adquirir nuevos cartuchos.

