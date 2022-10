Windows 11 ronda el 25% entre los gamers

Finalmente, como te contamos cuando se produjo su lanzamiento, Windows 11 22H2 resultó no traer bajo el brazo todas las novedades que esperábamos en un principio, pues algunas de ellas llegarán más adelante con las actualizaciones Moments 1 y Moments 2, Las pestañas en el explorador de archivos (que no obstante ya puedes activar si lo deseas), la nueva función de fotos y más, nos harán esperar todavía un poco más. Personalmente pienso, y ya lo dije en su momento, que Microsoft hace bien en reducir el tamaño de la actualizaciones, para reducir así el riesgo de fallos concurrentes. Sin embargo, esto se traduce en que las actualizaciones no resultan tan atractivas, lo que resta su capacidad de atraer a más usuarios.

Sea como fueres, esta actualización se esperaba que fuera un hito importante en lo referido a la adopción de Windows 11 por parte de usuarios que todavía se mantienen en versiones anteriores, principalmente en Windows 10, pero aún con algunos usuarios que se mantienen en Windows 7 y Windows 8. Y es que, veamos la fuente de datos que sea, en todos los casos vemos que la versión más empleada a día de hoy, y con mucha diferencia, es Windows 10. Algo que, claro, va en contra de los intereses de Microsoft.

Sin embargo, vemos como la tendencia, a veces más lenta y en ocasiones más rápida, señala que el salto no cesa. No se produce a una gran velocidad (si hacemos una media desde su lanzamiento, nos sale alrededor de un 2% mensual desde su lanzamiento, aunque evidentemente no se ha producido de manera uniforme, a ese ritmo), pero que nos muestra que la transición se mantiene. Y esto sí, es una excelente noticia para Microsoft.

La última muestra, en este sentido, la encontramos en la encuesta mensual de Steam, un sondeo llevado a cabo por la plataforma de manera regular y que proporciona una radiografía bastante completa del hardware y el software empleados por los jugadores. Y es que, según podemos leer en el informe de septiembre, durante este último mes la cuota de usuarios de Windows 11 se ha incrementado en un 1,06%, situándose en un 24,84%, rozando las puertas del simbólico 25%, es decir, de que uno de cada cuatro usuarios de Windows ya se encuentre en la versión más reciente del mismo.

Estos números se podrían haber visto comprometidos por los problemas iniciales de Windows 11 22H2 con las tarjetas gráficas de NVIDIA, problema que fue confirmado por la propia tecnológica. Sin embargo, una rápida respuesta por parte de la misma en forma de actualización de sus drivers evitó que este problema llegara a escalar, forzando a los usuarios a revertir la actualización o, de no poder hacerlo, a sufrir la penalización de dicho problema. Y es que, según la misma encuesta de septiembre, NVIDIA mantiene un gran dominio del mercado, con una cuota de nada menos que el 77%, un 10% más de los datos que obtuvo en junio.