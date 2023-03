Nothing trabaja en su primer altavoz

La marca Nothing ha sabido, en muy poco tiempo, ganarse el interés de una enorme cantidad de usuarios. Sin duda, la experiencia acumulada por Carl Pei en OnePlus ha servido para ello, y su política de lanzamiento de productos con cuentagotas, en vez de llegar al mercado con un catálogo más amplio de productos, ha servido para que, cada pocos meses, el avance o el anuncio de un nuevo dispositivo vuelva a dirigir los objetivos y los focos en su dirección.

También fue sorprendente que su primer producto en llegar al mercado fueran los Nothing ear (1), unos interesantes auriculares que probamos a finales de 2021 y que servían como aperitivo para el lanzamiento más esperado de la marca, el Nothing Phone (1), cuyas primeras cien unidades salieron a la venta en junio del año pasado, y del que también publicamos un completo análisis hace ya unos meses.

Sin duda, el anuncio más esperado de la marca es el Nothing Phone (2), del que ya te adelantamos bastante información hace unas semanas gracias a una interesante filtración, pero parece que la compañía piensa seguir haciendo crecer su catálogo con otros tipos de dispositivos. Algo que, dado el éxito logrado por la marca, parece de lo más sensato, aunque obliga a que apliquen los mismos criterios estrictos a estos nuevos dispositivos, pues de lo contrario podrían dilapidar el prestigio con el que cuentan actualmente.

Leak: here’s your exclusive first look at the upcoming Nothing speaker. Check out my collab with @91mobiles! https://t.co/at2nEvpCy4 pic.twitter.com/gaEgrpcaoW — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 3, 2023

A tenor tanto de los Nothing Ear (1) como de los Nothing Ear (Stick), resulta evidente que los responsables de la compañía tienen bastante interés en los accesorios de sonido, algo que se confirma con la filtración de Kuba Wojciechowski (vía 91Mobiles), en la que se afirma que Nothing está trabajando en su primer altavoz, un Nothing Speaker (1) para el que todavía no hay fecha pública y del que desconocemos sus especificaciones, pero que se ha dejado ver en un render, supuestamente oficial, del futuro altavoz.

Según la imagen, el Nothing Speaker (1) tendrá un diseño cuadrado con botones de volumen, encendido y otros controles en ambos laterales, de entre los cuales destaca uno de color rojo en el lado izquierdo, ¿quizá sea un control físico para apagar sus micrófonos? ¿O puede que sirva justo para lo contrario, es decir, para activar el micrófono y emplearlo a modo de grabadora? Sea lo que sea, su función debe ser lo suficientemente importante como para que Nothing haya decidido destacarlo de este modo.

En su frontal podemos ver varios elementos que podrían ser las salidas de los distintos altavoces integrados en el mismo, con dos elementos para los agudos en la parte superior y dos más grandes en la parte inferior, probablemente dedicados a los tonos más graves.Además, el dispositivo parece tener almohadillas de goma en la parte inferior, lo que debería ofrecer un buen soporte y agarre cuando se coloca sobre superficies planas.