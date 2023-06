La futura consola de Nintendo apunta a tener una potencia similar a la de PS4 y Xbox One

La oposición de la FTC a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft está sirviendo como fuente de información para cosas que sobre el papel no tienen relación directa con el caso. La firmeza del organismo regulador estadounidense, que sigue manteniendo su intención de derivar la fusión a un proceso judicial, está obligando a las dos compañías a exprimir sus mejores bazas, entre ellas los acuerdos para ampliar el soporte multiplataforma de Call of Duty y llevar la saga a las consolas de Nintendo, entre otras plataformas.

Nintendo no ha desperdiciado la oportunidad que le ha ofrecido Microsoft para tener en sus consolas a la que posiblemente sea la saga de videojuegos más exitosa de la historia en cuanto a volúmenes de ventas. Sin embargo, la potencia de la actual Nintendo Switch pone muy en duda la presencia de Call of Duty, más si hablamos de conversiones uno a uno y que sean totalmente equivalentes a las versiones de PlayStation y Xbox, con los recortes de gráficos como los únicos cambios aceptables por cuestiones lógicas.

Una de las razones esgrimidas por la FTC son sus dudas sobre la capacidad de las consolas de Nintendo para soportar algo como Call of Duty. Aquí ha aparecido un hilo de correos electrónicos intercambiados entre Bobby Kotick, todavía CEO de Activision Blizzard, y Shunturo Furukawa, presidente de Nintendo, en el que ambos directivos conversaron sobre la posible potencia de la que sería la futura consola de la Gran N de los videojuegos. En dicho hilo se puede leer que Kotick dice lo siguiente: “Dada la alineación más cercana con las plataformas de octava generación y nuestras ofertas anteriores en PS4 y Xbox One, es razonable suponer que también podemos hacer algo atractivo para la próxima generación de Switch.”

“De hecho, creo que probablemente haremos un juego de Call of Duty para una nueva consola de Nintendo. No puedo decirte que hay planes específicos, pero puedo decirte que es algo que consideraríamos. Lo consideraríamos una vez que tuviéramos las especificaciones, pero no las tenemos en este momento. Perdimos la oportunidad de esta última generación de Switch, pero tendremos que esperar hasta las especificaciones. No tenemos ningún plan actual para hacerlo”.

Por un lado tenemos a Kotick especulando que la potencia de la futura consola de Nintendo estaría cerca de PlayStation 4 y Xbox One y por otro muestra un aparente interés por llevar Call of Duty a las plataformas de la Gran N, pero que es algo que todavía no está solidificado debido a que en Activision Blizzard todavía les falta conocer las especificaciones de la futura consola del gigante japonés de los videojuegos.

En resumidas cuentas, Kotick no cierra la puerta a la aparición de Call of Duty en la futura consola de Nintendo. Pero aquí no solo hay que contar que lleguen juegos bajo la marca Call of Duty, sino también el hecho de que estos sean unos buenos equivalentes de sus versiones para PlayStation y Xbox, porque en caso de ser versiones recortadas a nivel de características (dejando aparte los recortes gráficos) posiblemente muchos las vean poco atractivas, lo que obviamente se traduciría en bajas ventas. Esa probable circunstancia tiene papeletas de ser utilizada por la FTC como argumento porque eso significaría que Nintendo no puede usar Call of Duty para competir con sus rivales.

Todo apunta a que la futura consola de Nintendo mantendrá el perfil que ha llevado a Switch a lo más alto a nivel de ventas, así que en términos de potencia estará claramente por debajo de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El enfoque híbrido hace que la potencia del hardware no sea tan determinante como la incorporación de DLSS, la tecnología de reescalado de NVIDIA, que podría contribuir a dar un empujón a la presunta Nintendo Switch 2 para hacer que pueda ejecutar con más garantías conversiones de juegos hechos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.