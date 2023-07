Sitúan el lanzamiento de Nintendo Switch 2 para el primer trimestre de 2024

Nintendo Switch 2, nombre informal y no oficial que por ahora tiene la que será la futura consola de la Gran N de los videojuegos, parece que va tomando forma. Después de que la desarrolladora española MercurySteam recibiera presuntamente el kit de desarrollo, los últimos rumores señalan un probable lanzamiento que se produciría durante el primer trimestre de 2024. Esto contrasta con informaciones anteriores que apuntaban a abril de 2024.

El posible lanzamiento de Nintendo Switch 2 para el primer trimestre de 2024 tiene su origen en unos rumores publicados en el subreddit Gaming Leaks and Rumors, donde se ha recogido que el sitio web de inversión MoneyDJ espera que Hongzhun, un fabricante de carcasas de metal, experimente un aumento en las ventas en la segunda mitad del presente año debido a que Nintendo tendría planeada la comercialización de su futura consola para la fecha mencionada.

La credibilidad que pueden tener los rumores derivan del hecho de que MoneyDJ reveló información correcta sobre la producción de la actual Nintendo Switch en el año 2016, cuando todavía era conocida con el nombre en clave de NX. A pesar de ello, estos no dejan de ser rumores sin respaldo oficial, pero uniendo esta información con otras que hemos publicado previamente se da a entender que la compañía japonesa tiene muy avanzado el proceso de comercialización de su próxima consola.

Nintendo ha sido tradicionalmente un búnker cuando se trata de sus nuevos productos, ya sean consolas o juegos. Sin embargo, aquí se suma el buen momento que está viviendo Switch en 2023 con el lanzamiento de dos de los mejores videojuegos de todos los tiempos: Metroid Prime Remastered y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anunciar la futura consola a bombo y platillo podría cortar la racha triunfal de la consola y en especial las ventas de los juegos, principalmente las del segundo, que aparentemente ha roto la tendencia de tener más prestigio que ventas que tradicionalmente ha arrastrado la saga.

Si es verdad que el lanzamiento de Nintendo Switch 2 se producirá en la primera mitad del año que viene, a buen seguro que en los próximos meses diluviarán las informaciones en torno a la consola. Por ahora lo que tenemos son muchos rumores y muy pocas confirmaciones, hasta el extremo que sigue siendo una incógnita el hardware que terminará equipando.

Los principales puntos del futuro dispositivo son la retrocompatibilidad, una característica que se ha asentado en la industria y que haría perder a Nintendo muchos puntos en caso de no soportarla, y el DLSS, ya que la tecnología de reescalado de NVIDIA puede ser un aporte que aumente las posibilidades de recibir ports de juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, obviamente con los recortes técnicos pertinentes.