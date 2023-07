La Justicia da la razón a Microsoft frente a la FTC

Hoy es un buen día para Microsoft, no el día más esperado, pero sí uno muy positivo, tanto por lo ocurrido como, y esto es si cabe aún más importante, por el significado de ello. Y sí, como seguramente ya habrás imaginado, hablamos del largo periplo que están teniendo que recorrer los de Redmond desde que anunciaran, a principios del año pasado, sus intenciones de adquirir Activision Blizzard King, haciendo así crecer de manera sustancial su posición en el mercado de los juegos.

Desde entonces, como bien sabes, Microsoft se ha enfrentado tanto a parte de su competencia, con Sony jugando un papel muy predominante en este sentido) como a los reguladores que, debido al tamaño de la operación, han querido someterlo a un profundo análisis antes de determinar si consideran que puede perjudicar a la competencia en las múltiples ramas del multimillonario sector de los videojuegos.

Como te hemos ido contando a lo largo de los meses, los reguladores de Japón, la Unión Europea y China , entre otros muchos, ya han dado el visto bueno a la operación, pero el reverso de la moneda lo firman la CMA británica con su negativa, en la que afirman (en contra de la opinión de la industria a la que dicen defender) que la adquisición sería dañina para el mercado del juego en la nube, y la FTC estadounidense que, junto con Sony, está jugando el papel más agresivo en contra de la operación.

Debemos recordar que el regulador estadounidense no ha llegado a pronunciarse a favor o en contra de la operación en una posición definitiva. Sin embargo, lo que sí que ha hecho en más de una ocasión es recurrir a los tribunales con el fin de que estos bloqueen la operación. Ya lo hizo a principios de este año, con el fin de intentar influir en la decisión de los reguladores europeos, en un movimiento que obviamente no funcionó en el sentido deseado por la FTC.

Y de manera más cercana, hace solo unas semanas, la FTC volvió a recurrir a la Justicia, con el fin de bloquear de manera temporal la adquisición de ABK por parte de Microsoft. Sin embargo, y como podemos leer en la sentencia, la Justicia ha dado la razón a Microsoft y, en consecuencia, ha desbloqueado la operación de compra de Activision Blizzard King. Una victoria judicial que, sin duda, supone un giro muy importante de los acontecimientos, y lo es por varias razones.

La primera, y más evidente, es el aval que supone para Microsoft que la Justicia se ponga de su lado, pero esto supone un refuerzo aún mayor al leer del documento judicial. Este fragmento del mismo es particularmente destacable:

«La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha sido descrita como la más grande en la historia de la tecnología. Merece escrutinio. Ese escrutinio ha valido la pena: Microsoft se ha comprometido por escrito, en público y en los tribunales a mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en paridad con Xbox. Llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Y firmó varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juegos en la nube.

La responsabilidad de este Tribunal en este caso es limitada. Es para decidir si, a pesar de estas circunstancias actuales, la fusión debe detenerse, tal vez incluso rescindirse, en espera de la resolución de la acción administrativa de la FTC. Por las razones explicadas, el Tribunal considera que la FTC no ha demostrado la probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede reducir sustancialmente la competencia. Por el contrario, la evidencia del expediente apunta a un mayor acceso de los consumidores a Call of Duty y otro contenido de Activision. Por lo tanto, se DENIEGA la moción de medida cautelar.»

Así, el tribunal no solo da la razón a Microsoft, sino que también señala que no se ha podido demostrar que los temores de la FTC sean fundados. Muy al contrario, reconoce la operación de como potencialmente positiva para el mercado que la FTC afirma proteger. Dicho de otra manera, el bloque conformado por la CMA, la FTC y Sony vuelve a escuchar, de otra voz partícipe de este eterno proceso, que sus argumentos son erróneos.

Pero aún hay más. Como recordaba al principio, la operación de compra fue anunciada el 18 de enero de 2022, y ambas partes (Microsoft y ABK) estipularon un plazo de 18 meses para que se completara la operación. Es decir, que el plazo vence el 18 de julio, justo dentro de una semana y, en caso de que no se pueda completar, Microsoft tendrá que pagar a Activision Blizzard la nada despreciable cantidad de 3.000 millones de dólares. Así, no parece que el movimiento de la FTC de intentar bloquear la operación a través de los tribunales tan cerca de la fecha límite sea algo casual.

Si la sentencia se hubiera retrasado una semana, y dado que hasta el pronunciamiento del tribunal la medida cautelar permanecía activa, Microsoft habría visto correr el reloj con los brazos atados, sin poder hacer nada. Sin embargo, que el tribunal haya desbloqueado la operación (a falta del pronunciamiento de la FTC, eso sí), cambia por completo la situación, ya que en este momento no hay condicionantes legales que impidan que Microsoft y ABK sigan adelante.

Aunque Microsoft está litigando en Reino Unido con el fin de intentar revertir el bloqueo establecido por la CMA, prácticamente desde el primer día tras esa polémica decisión empezamos a recibir señales de que los de Redmond se planteaban seguir adelante, aunque esto supusiera tener que modificar sustancialmente su operativa en Reino Unido. Esto es algo más complicado en Estados Unidos, pues hablamos del mercado local de ambas empresas, pero que sea complicado no significa que sea imposible.

Al analizar el histórico resulta evidente que la FTC ha intentado detener la operación en varias ocasiones, pero de manera indirecta, ya haya sido a través de la justicia o intentando mediatizar la postura de otros reguladores como el europeo. Sin embargo, el que ha sido su último movimiento en este sentido (salvo sorpresas) no ha surtido el efecto deseado.

Esa es la pregunta del millón. A falta de un pronunciamiento definitivo por parte de la FTC, que de momento no tiene fecha prevista, el plazo para completar la operación está a punto de agotarse, y Microsoft se juega mucho. Tanto como para que esté sobre la mesa la opción de cerrar el proceso de compra aunque posteriormente el regulador estadounidense se pronuncie en contra. Un pronunciamiento que, no obstante, después del varapalo judicial que ha recibido hoy, parece más difícil que nunca.

Aunque antes, en el recordatorio rápido he mencionado que Microsoft ha recurrido a la justicia para intentar desbloquear la situación en Reino Unido, lo cierto es que ambas partes han pausado hoy mismo dicho proceso judicial para sentarse a negociar, es decir, que si ambas partes están dispuestas a ceder en algún punto, es posible que la operación en Reino Unido se desbloquee con el visto bueno de la CMA.

Our statement on the mutual request with the CMA for a pause of our appeal in the UK: pic.twitter.com/8Aky2IJjxS

— Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023