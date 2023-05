La UE aprueba la compra de Activision Blizzard por Microsoft

Muy buenas noticias para Microsoft, aunque lleguen en un momento un tanto complicado. La decisión del regulador de la Unión Europea era, sin duda, una de las más esperadas, pues junto con la de la FTC es de las que afectan a un mayor número de usuarios, es decir, a un mercado de gran tamaño. Pero además, desde que se produjo la sorprendente decisión de la CMA, muchos esperaban (esperábamos) para saber si el espacio común europeo actuaría de igual modo o, por el contrario, le enmendaría la plana al regulador británico.

Hagamos una rápida recapìtulación por contextualizar, y a continuación veremos qué es lo que ha dicho la UE sobre las intenciones de Microsoft. Como recordarás, hace ya cerca de año y medio Microsoft anunció sus planes para comprar Activision-Blizzard King, una operación de un volumen espectacular, como queda bien indicado por los cerca de 70.000 millones de dólares que piensan desembolsar los de Redmond por hacerse con uno de los estudios más relevantes del sector de los videojuegos.

En aquel momento, las previsiones apuntaban a que la operación se completaría, si es que había nihil obstat de los reguladores, a finales de 2022. Sin embargo, y prácticamente desde el primer momento, la furibunda reacción por parte de Sony, y la enorme presión ejercida por la tecnológica japonesa en los reguladores, ha ocasionado que la situación se alargue de manera más que considerable. Unos reguladores que, por cierto, han visto como en este periodo Sony adquiría al menos tres estudios, Bungie unas pocas semanas después del anuncio de Microsoft, Savage Game Studios en agosto y Ballistic Moon el pasado febrero sin decir ni mu. Y parece que los planes de la compañía no se quedan ahí.

En cualquier caso, parecía que la profunda presión ejercida por Sony podría retrasar, pero no impedir la adquisición. Además, Microsoft ha demostrado prestar mucha atención a lo indicado por los reguladores que supervisaban la operación, además de trabajar activamente para mitigar los temores en relación con las posibles intenciones monopolísticas que podrían ocultarse tras esta operación, tal y como ha quedado acreditado durante los últimos meses, en los que hemos sabido de multitud de acuerdos de 10 años para llevar Call of Duty y otros títulos de Activisión-Blizzard King a una plétora de plataformas, desde Nintendo hasta GeForce Now.

Esto, sumado a la clara posición dominante de Sony en el mercado de las videoconsolas, apuntaba a que los reguladores terminarían por permitir la operación, pero entonces llegó el 26 de abril, día en el que el regulador británico, la CMA, publicó su decisión definitiva al respecto, bloqueando la operación en terreno británico. Una decisión que resultó sorprendente no tanto por su sentido, como por el argumento empleado para sostenerla, ya que afirmaba que esta adquisición podía afectar negativamente al desarrollo del incipiente mercado de las plataformas de juego en la nube.

Esto es sorprendente, digo, porque hasta ahora los juegos de Activision-Blizzard apenas han tenido presencia en las plataformas de juego en la nube. Parte de su catálogo estuvo disponible en GeForce Now cuando el servicio se encontraba en fase de pruebas, pero la compañía decidió eliminarlo de la plataforma de NVIDIA cuando ésta finalizó. ABK nunca ha tenido una actitud de cercanía hacia las plataformas de juego en la nube, y esto no lo digo yo, lo dice Antonina Batova, jefa de comunicaciones estratégicas de Boosteroid, una de las plataformas de juego en la nube que ha llegado a un acuerdo con Microsoft, y que recientemente expresaba su profundo desacuerdo con la CMA.

Un desacuerdo que se entiende perfectamente, y que viene de un servicio de juego en la nube, lo que ya nos pone sobre la pista de que su conocimiento sobre dicho mercado debe ser un tanto más completo y acertado del que tiene el regulador británico, que ha acreditado algo que mi compañero Isidro ya señaló, con bastante acierto, hace algunos meses, y no es otra cosa que el desconocimiento, por parte de los reguladores, de los mercados que supervisan, algo que si te paras a pensarlo verás que resulta verdaderamente lamentable, y da lugar a decisiones como la adoptada por la CMA, que solo ha sido refrendada por Sony, claro.

En estas circunstancias, y dado que otros muchos reguladores sí que han dado ya luz verde a la operación, las miradas se han centrado en dos reguladores, la FTC estadounidense, cuya gestión ha sido puesta en entredicho los últimos meses, y el regulador de la Unión Europea, cuya decisión final se ha hecho pública hoy mismo. Una decisión que se resume con el título del comunicado: la Comisión autoriza la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, sujeta a condiciones.

Las condiciones a las que hace mención el regulador no son otras que el cumplimiento, por parte de Microsoft, de aquello a lo que se ha comprometido durante los últimos meses, tanto con el propio regulador como con las compañías con las que ha firmado acuerdos, algo que los de Redmond ya han afirmado, por activa y por pasiva, que por supuesto piensan mantener. Es comprensible, claro, que la UE incluya este recordatorio en su pronunciamiento, pero la lectura que debemos hacer del mismo es que se dan las condiciones adecuadas para la adquisición.

Ahora bien, debo reconocer que si algo me ha llamado la atención, es algo que podemos encontrar nada más empezar a leer el comunicado, que se abre con este párrafo:

«La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de Activision Blizzard (‘Activision’) por parte de Microsoft. La aprobación está condicionada al pleno cumplimiento de los compromisos ofrecidos por Microsoft. Los compromisos abordan por completo los problemas de competencia identificados por la Comisión y representan una mejora significativa para los juegos en la nube en comparación con la situación actual.»

El final de este primer párrafo se refuerza con un punto mencionado un poco más adelante en el mismo:

«Incluso sin esta transacción, Activision no habría puesto sus juegos a disposición de los servicios de suscripción de juegos múltiples, ya que esto canibalizaría las ventas de juegos individuales. Por lo tanto, la situación de los proveedores externos de servicios de suscripción de múltiples juegos no cambiaría tras la adquisición de Activision por parte de Microsoft.»

Resulta de lo más curioso que, mientras que el regulador británico considera que la adquisición perjudicaría al futuro de las plataformas de juego en la nube, el de la Unión Europea llegue, justamente, a la conclusión contraria, y que ésta sí que refleje la opinión mostrada por el propio sector del cloud gaming. Tal parece, y digo solo que parece, que la CMA ha consultado con un número de responsables de empresas del sector bastante cercano a cero.

Y no quiero dejar este punto, sin incluir una cita, destacada en el propio comunicado, sobre el resultado que tendría la adquisición:

«Los videojuegos atraen a miles de millones de usuarios en todo el mundo. En una industria dinámica y de rápido crecimiento, es crucial proteger la competencia y la innovación. Nuestra decisión representa un paso importante en esta dirección, al llevar los juegos populares de Activision a muchos más dispositivos y consumidores que antes gracias a la transmisión de juegos en la nube. Los compromisos ofrecidos por Microsoft permitirán por primera vez la transmisión de dichos juegos en cualquier servicio de transmisión de juegos en la nube, mejorando la competencia y las oportunidades de crecimiento.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política de competencia.»

Así, por resumir, parece que lo de conducir por la izquierda no es lo único que hacen al revés en Reino Unido.

Por lo demás, el comunicado de la Unión Europea también afirma que la adquisición tampoco tendrá un impacto negativo en el mercado de los videojuegos y las consolas, tal y como han afirmado también el resto de reguladores, incluso la propia CMA, llegando por lo tanto a la conclusión final de que esta operación no solo no repercute negativamente en la competencia sino que, en realidad, contribuiría de manera decisiva a la misma.