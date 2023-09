Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition es la nueva versión especial de la consola del gigante japonés. Como su nombre indica, tiene el objetivo de animar el lanzamiento del videojuego Super Mario Bros. Wonder. O retroalimentarse de su lanzamiento como ha sucedido con el último Zelda.

Nintendo estuvo contra las cuerdas hace unos años registrando los primeros números rojos de su historia por el desastre de la Wii U, la enorme caída de venta de sus consolas portátiles ante la llegada de los versátiles móviles inteligentes y el fallecimiento posterior del ex-presidente Satoru Iwata que dejó a la compañía sin uno de sus grandes referentes y obligó a una gran reestructuración de la cúpula.

Pero como buen gigante, no tardó mucho en ‘resucitar’ con una consola Switch que le está reportando grandes resultados y que está viviendo una segunda juventud gracias a la versión con pantalla OLED y este año con el lanzamiento del The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom‘, un título capaz de vender 10 millones de unidades en los primeros tres días tras el lanzamiento, situarse como el juego más valorado de todos los tiempos en metarankings como OpenCritic y encabezando también el de Metacritic hasta la llegada de otro de los grandes de este año: el Baldur’s Gate 3 para PC.

Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition

Nintendo sigue produciendo fantásticos exclusivos de sus principales IPs y si el último Zelda es una maravilla, no le va a la zaga lo que saca para el fontanero creado por el legendario Shigeru Miyamoto. El próximo título de la saga, Super Mario Bros. Wonder, está al caer (20 de octubre) y Nintendo lo va a explotar a tope con nueva versión especial de su consola.

La versión tiene un acabado de color en el rojo RED de Mario, en la consola, en la base y en los controladores Joy-Con. El dock tiene algunos toques adicionales, incluida una pequeña silueta de Mario y monedas en relieve en la parte posterior.

Por lo demás, es lo mismo que la Nintendo Switch OLED estándar.

La consola tiene un precio de 349 dólares y ya se puede reservar en el portal web de Nintendo. La versión especial estará disponible el 6 de octubre, un par de semanas antes del lanzamiento del próximo juego de Mario.